Irapuato, Gto.- Esta mañana dos personas sufrieron por la explosión de un puesto de venta de pirotecnia en el tianguis de la colonia San Isidro, de la ciudad de Irapuato.

Las detonaciones produjeron alarma entre comerciantes y personas que realizaban compras para la .

Dos personas más resultaron heridas al caer al piso cuando corrían para resguardarse.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se reportan únicamente daños materiales en portones, chapas, cristales y mercancía de comerciantes.

Elementos de emergencia revisan puestos cercanos a la zona del incidente (30/12/2025). Foto: Especial
Elementos de emergencia revisan puestos cercanos a la zona del incidente (30/12/2025). Foto: Especial

Las llamadas de auxilio al Sistema de Emergencias 911 registradas alrededor de las 10:00 horas, propiciaron la rápida movilización de unidades de Bomberos, Protección Civil y Policía.

Inicialmente se anunció la explosión en un probable , pero más tarde se constató que se trataba de un puesto de pirotecnia ubicado en las calles Benito Juárez y Coatzacoalcos, colonia San Isidro.

La SSC precisó que el saldo preliminar es de dos personas lesionadas por quemaduras de primer grado clasificadas en código verde, y dos personas lesionadas que al correr por el susto cayeron al suelo. “Ninguna requirió necesidad de traslado a un hospital”.

Elementos de seguridad coordinan acciones tras explosión de pirotecnia (30/12/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad coordinan acciones tras explosión de pirotecnia (30/12/2025). Foto: Especial

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Israel Martínez Negrete, informó que el puesto siniestrado corresponde a un vendedor ambulante, de esos que andan por las calles, no registrado, que llegó con un “diablito” y se colocó en el tianguis para comercializar “juguetería” de pólvora.

Las víctimas son personas que estaban cerca del lugar de incidente.

En un recorrido de revisión el personal de Protección Civil y Bomberos detectó varios puestos más de.

El funcionario recomendó a la gente “no vender peligro”, y a la población evitar el uso de explosivos la noche del 31 de diciembre para evitar desgracias.

