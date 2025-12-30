Ciudad Juárez.- Dos pasantes de medicina murieron en un accidente vehicular ocurrido en el municipio de Namiquipa en el estado de Chihuahua.

La Secretaría de Salud confirmó el hecho, donde además de los dos pasantes otra joven que viajaba con ellos perdió la vida.

De manera oficial se detalló que el accidente automovilístico se registró alrededor del mediodía de este lunes 29 de diciembre, hecho en el cual desafortunadamente perdieron la vida los médicos pasantes de servicio social: Miguel Ángel Regalado García, adscrito al Centro de Salud Ruiz Cortínez y Ariel Arturo Muñoz Labrada, adscrito al Centro de Salud Independencia, ambos en el municipio de Namiquipa, y operados por los Servicios de Salud de Chihuahua.

En dicho evento también falleció la joven Claudia Lizeth Grijalva Rodríguez, quien viajaba con ellos.

Gilberto Baeza, secretario de Salud, informó que, a través de la Subdirección de Enseñanza de los Servicios de Salud de Chihuahua, se mantiene estrecha comunicación con las casas de estudios de ambos jóvenes, con la finalidad de facilitar cualquier trámite o proceso requerido ante el lamentable suceso.

Asimismo, indicó que se ha hecho contacto con familiares de las víctimas, a quienes se ha expresado su solidaridad y el apoyo total del Gobierno del Estado.

