¡Año Nuevo muy frío! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 7 alcaldías de CDMX para este jueves 1 de enero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó por bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este jueves 1 de enero de 2026, en siete alcaldías de la CDMX.

En la alcaldía Tlalpan se activó la por temperaturas de entre 1 a 3°C y heladas entre las 00:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del 1 de enero.

Lee también

Además, se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en las demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Xochimilco

En donde se esperan en el mismo lapso.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó proteger a la población vulnerable, como niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas; usar crema para hidratar y proteger la piel del frío; y mantener ventilación adecuada en caso de usar calentadores o chimeneas.

También recomendó aconsejó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

