Más Información
Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma
Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco
¡Año Nuevo muy frío! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 7 alcaldías de CDMX para este jueves 1 de enero
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este jueves 1 de enero de 2026, en siete alcaldías de la CDMX.
En la alcaldía Tlalpan se activó la alerta naranja por temperaturas de entre 1 a 3°C y heladas entre las 00:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del 1 de enero.
Lee también En el último día del 2025, reportan congestionamiento vial en la autopista México-Querétaro
Además, se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en las demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
En donde se esperan temperaturas de entre 4 a 6°C en el mismo lapso.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó proteger a la población vulnerable, como niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas; usar crema para hidratar y proteger la piel del frío; y mantener ventilación adecuada en caso de usar calentadores o chimeneas.
También recomendó aconsejó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Año Nuevo 2026: Más de mil policías vigilarán el concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]