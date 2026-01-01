Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos

Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Mundial 2026 eleva riesgos de ciberataques, alertan; ven a empresas poco preparadas

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

México registra avance desigual en su desarrollo digital; centro y norte del país lideran

2026 inicia con nueva separación de basura; ¿habrá sanciones por incumplirla?

Nace la primera mexicana del 2026 en Tlalnepantla; la llaman Sofía Isabel

El presidente de Estados Unidos, , pospuso por un año la aplicación de más elevados a algunos muebles importados, ordenando el aplazamiento poco antes de que entraran en vigor este jueves.

El aumento estaba previsto en el marco de una serie de aranceles sectoriales impuestos anteriormente por el mandatario, como parte de un conjunto de medidas arancelarias que ha implementado desde su regreso a la .

Sin embargo, ante el impacto del aumento del en los hogares estadounidenses, Trump pospuso el miércoles por la noche la aplicación de los aranceles previstos (un 30% para ciertos muebles tapizados y un 50% para gabinetes de cocina y tocadores) hasta el 1 de enero de 2027.

“Dadas las negociaciones productivas en curso sobre la importación de productos de madera, el presidente pospone el aumento de los aranceles para permitir que continúen las con otros países”, declaró la Casa Blanca en un comunicado que anunciaba la medida.

Los aranceles establecidos por Trump en 2025 afectaron a productos que van desde el acero hasta los , y se están llevando a cabo más investigaciones que podrían derivar en nuevos gravámenes.

En octubre, entró en vigor un arancel del 10% sobre la madera blanda importada, junto con un arancel del 25% sobre ciertos tapizados y gabinetes de cocina.

Estos aranceles fueron justificados por la administración Trump como una medida para impulsar las industrias estadounidenses y proteger la seguridad nacional.

Las tasas más altas, que originalmente debían entrar en vigor el jueves, habrían afectado a las importaciones de países como y China, que han sido proveedores clave de muebles importados para .

El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles aplicados a nivel nacional, impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

