Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

Bienestar levantará censo de personas afectadas por lluvias en Iztapalapa y Neza; se atendieron inundaciones: Conagua

Sheinbaum contempla creación de tortillerías de maíz nativo; va por “programa ambicioso” para cultivo de maíz originario

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Lluvias azotan a Iztapalapa; suman mil 66 viviendas afectadas por severas inundaciones

Reabre por completo Línea A del Metro tras 25 horas de servicio provisional

Washington. El presidente de EU, , amenazó este lunes con imponer "s sustanciales" a las importaciones de muebles hechos en el extranjero para dar un empujón a la producción nacional, después de anunciar gravámenes de entre el 30% y el 50% a gabinetes de cocina y mobiliario tapizado.

"Para lograr que Carolina del Norte, que ha perdido completamente su industria mueblera frente a China y otros países, vuelva a ser GRANDE, impondré aranceles sustanciales a cualquier país que no fabrique sus muebles en . ¡Detalles próximamente!", escribió Trump en su red Truth Social.

Este nuevo anuncio le sigue a una publicación en Truth del jueves pasado, en la que el magnate advirtió que a partir del 1 de octubre aplicaría tarifas del 30% a los muebles tapizados y el 50% a los gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados, aunque tampoco especificó cómo se aplicarían.

Los países más afectados por los nuevos aranceles de Trump a la industria del mueble serían principalmente y , los mayores exportadores de este rubro hacia EU, además de Malasia, Indonesia, Alemania y otras naciones europeas.

México, el principal exportador latinoamericano de muebles a EU y el sexto a nivel mundial, también podría sufrir con este nuevo gravamen, aunque estos productos están incluidos en el tratado de libre comercial trilateral entre EU, México y Canadá.

Los precios de los muebles ya habían subido en el país debido a la política arancelaria del presidente republicano.

En agosto pasado, los costos de estos productos habían aumentado un 4,7% con respecto al mismo mes del 2024, según datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS), que situaba en un 9,5 % la subida interanual del mobiliario de sala y comedor.

Desde su regreso al poder, el magnate libra una contra sus aliados comerciales con gravámenes que van desde un 10% a un 50%, este último contra la India y Brasil, a los que ha castigado con montos extra por las compras de crudo ruso en el caso de Nueva Delhi, y el tratamiento al expresidente y aliado, , en el caso de Brasilia.

Trump anunció hoy también que gravará con un 100% a las producidas fuera de Estados Unidos, para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.

La semana pasada adelantó que impondría un 100% de gravámenes a las importaciones de medicamentos a partir del próximo miércoles.

