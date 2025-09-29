Más Información
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel de 100% a las películas producidas en el extranjero para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.
"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'. (...) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de Estados Unidos", escribió en su red Truth Social.
Donald Trump. Foto: Truth social @realDonaldTrump