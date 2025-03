Arancel por arancel: así han respondido los países a los gravámenes de EU; México lo hará hasta el 2 de abril

El presidente estadounidense Donald Trump cumplió su amenaza y aumentó oficialmente el miércoles los aranceles de 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio. La respuesta de los países no se ha hecho esperar, desatando una guerra "arancel por arancel". Sólo México dijo que esperará.

Canadá suma aranceles a EU

El gobierno de Canadá, principal proveedor de acero de Estados Unidos, dijo que impondrá a partir del jueves aranceles de un 25% a 29 mil 800 millones de dólares canadienses (20 mil 700 millones de dólares estadounidenses) de productos procedentes de Estados Unidos.

El ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, señaló en una rueda de prensa que las represalias canadienses se aplicarán a 12 mil 600 millones de dólares canadienses de importaciones de acero de Estados Unidos. Los gravámenes de represalia también afectarán a otros 14 mil 200 millones de dólares canadienses de productos como herramientas, ordenadores, equipos deportivos y productos de estampado de hierro.

Los nuevos aranceles se suman a los que Canadá ya está aplicando desde principios de marzo a otros 30 mil millones de dólares canadienses de importaciones estadounidenses, desde bebidas alcohólicas a zumo de naranja o electrodomésticos. Estos últimos fueron en respuesta a aranceles que impuso Estados Unidos de 25% a México y Canadá, aunque luego el presidente Donald Trump los suspendió hasta el 2 de abril.

En total, en estos momentos Canadá está gravando con aranceles del 25% cerca de 60 mil millones de dólares canadienses de importaciones estadounidenses.

LeBlanc también dejó claro que el gobierno canadiense "puede imponer" más aranceles en respuesta a las acciones de la administración Trump.

Durante este martes, el presidente Donald Trump amenazó con duplicar a 50% el arancel a Canadá, lo que estremeció a los mercados. Después desistió. (11/03/2025) Foto: Mandel Ngan | AFP

Unión Europea, aranceles selectivos

La Unión Europea anunció sus propias contramedidas el miércoles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que, dado que Estados Unidos “aplicaba aranceles por un valor de 28 mil millones de dólares, responderemos con contramedidas por un valor de 26 mil millones de euros”, o alrededor de 28 mil millones de dólares. Estos gravámenes, que afectan no solo a los productos de acero y aluminio, sino también a textiles, electrodomésticos y productos agrícolas, entrarán en vigor el 1 de abril.

Las motocicletas, el bourbon, la manteca de maní y los jeans se verán afectados, como ya ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Los aranceles se dirigen principalmente a estados controlados por los republicanos, afectando a la soya en Louisiana, el estado del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pero también a la carne de res y a las aves de corral en Kansas y Nebraska. Los productos agrícolas de Alabama, Georgia y Virginia también están en la lista.

Aranceles de EU. Foto: AFP

Brasil y Reino Unido analizan medidas recíprocas

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, analizó este miércoles con empresarios del sector siderúrgico la respuesta que dará el país a los aranceles del 25% aplicados por Estados Unidos al acero y al aluminio, que pudiera pasar por la "reciprocidad".

"La industria está preocupada" y la respuesta a la medida dictada por Trump será tratada "sobre la base de la reciprocidad", dijo Haddad a periodistas.

Haddad apuntó que Brasil ya ha entablado conversaciones con las autoridades estadounidenses a fin de que la medida sea revisada en el caso de la industria nacional, tal como ocurrió durante el primer mandato de Trump, cuando fue fijada una cuota para las exportaciones brasileñas de acero y aluminio.

Brasil es uno de los mayores exportadores de acero hacia Estados Unidos, junto con Canadá y México.

En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer expresó su decepción por las medidas estadounidenses.

Durante su sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes, Starmer dijo que su gobierno estaba adoptando un “enfoque pragmático” pero que “mantendremos todas las opciones sobre la mesa”.

Reino Unido no forma parte de la Unión Europea y Starmer ha tratado de forjar lazos fuertes con Trump para tratar de evitar los aranceles.

Los aranceles son un nuevo revés para la otrora poderosa industria británica del acero, que se ha reducido drásticamente desde su apogeo en la década de 1970 y ahora representa 0.1% de la economía.

Sin presionar por una respuesta de represalia inmediata, Unite, el sindicato más grande de Reino Unido, dijo que el gobierno debería usar acero producido en el país en proyectos del sector público.

EU impone aranceles. Foto: Archivo

México responderá a aranceles de Trump hasta abril

México esperará al 2 de abril para responder a aranceles al acero y aluminio de Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno esperará hasta el 2 de abril para tomar una decisión sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos.

“Esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces, vamos a esperar al 2 de abril, y a partir de ahí la definición nuestra si se pone en aranceles o no recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero o dependiendo también de cómo vengan”, sostuvo.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos para el acero y aluminio que importa de otros países entraron en vigor este miércoles y afectan sobre todo a Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam, en acero, y a Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China, en aluminio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

