La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no tiene considerado asistir al Foro de Davos, en Suiza, en enero del próximo año.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que sí recibió la invitación, tras reunirse recientemente con miembros del Foro Económico Mundial.

“Sí me invitaron, por lo pronto no tengo considerado asistir”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

El pasado 8 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, ante empresarias y empresarios de 17 países miembros del Foro Económico Mundial, el Plan México y sus objetivos.

Además, expuso el optimismo del Gobierno de México en su relación con sus socios comerciales de América del Norte.

