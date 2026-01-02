Más Información

Sismo sacude el centro de México este 2 de enero; minuto a minuto

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

La mañanera de Sheinbaum, 02 de enero, minuto a minuto

ASF señala boquete de 28.8 mdp en obra del Tren Interoceánico

Prevén alza de 300% en tarifas de hoteles por el Mundial

Esperan en EU arrecie cacería de migrantes

Recuerdan zapatistas 32 años de su lucha

Arriba avión de la Marina a Galveston para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo; SRE apoya trámites en Texas

Gobierno expropia 77 predios en Hidalgo y Edomex por obras del Tren Interurbano AIFA- Pachuca; argumenta “utilidad pública”

Crece a 63% la autocensura entre periodistas

Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; autoridades emiten alerta sanitaria

En 2025 detuvieron a 13 por venta de suelo de conservación

Nairobi.- Un edificio de varios pisos en construcción colapsó el viernes en la capital de , Nairobi, y dejó un número desconocido de personas atrapadas.

Los equipos de rescate estaban excavando entre los escombros de la obra. El inmueble está en una zona de Nairobi conocida como South C, explicó la Cruz Roja de Kenia. Según la prensa local, la estructura tenía 16 pisos.

"Un equipo de respuesta de varias agencias está en el lugar gestionando la situación", indicó Cruz Roja de Kenia en un comunicado.

Las autoridades no comentaron la posible causa del colapso o la cifra de víctimas, que no se espera que sea elevada.

Los derrumbes de edificios son habituales en Nairobi, donde hay una elevada demanda de viviendas y los constructores sin escrúpulos suelen ignorar las regulaciones o incumplir los códigos de construcción. Foto: AP
Derrumbes en Nairobi son comunes

Los derrumbes de edificios son habituales en Nairobi, donde hay una elevada demanda de viviendas y los constructores sin escrúpulos suelen ignorar las regulaciones o incumplir los códigos de construcción.

Después de que ocho edificios se vinieran abajo en 2015 cobrando la vida de 15 personas, la presidencia ordenó una auditoría a los inmuebles en todo el país para verificar si cumplían con la normativa.

La Autoridad Nacional de Construcción encontró que el 58% de los edificios en Nairobi no eran habitables.

