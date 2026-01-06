La actriz y comediante canadiense, Claire Brosseau, conmocionó al mundo al revelar que solicitó al gobierno de su país ayuda médica para morir.

En una entrevista con "The New York Times" y a través de una carta abierta, Brosseau explicó que, tras más de 30 años luchando contra severos problemas de salud mentales, pidió acceso al MAID (Medical Assistance in Dying), un procedimiento de muerte médicamente asistida.

La actriz, en sus declaraciones, confesó que a lo largo de su vida ha probado más de 25 medicamentos, terapias psiquiátricas, electroconvulsivas y hasta alternativas sin encontrar mejora:

“Todos los días no sé si lograré superar el día”, confesó. “Ya ha sido demasiado. Es suficiente”, escribió.

Lee también Nick Reiner ya no está bajo vigilancia por riesgo de suicidio

Con tan solo 14 años, Claire fue diagnosticada con trastorno maníaco-depresivo. Con el paso del tiempo, este panorama se agravó, pues le fueron detectados trastornos de la personalidad, desórdenes de conducta alimentaria, abuso de sustancias e ideación suicida crónica.

Estas condiciones, afirmó, han afectado de manera profunda su vida cotidiana, sus relaciones personales y su estabilidad emocional; incluso calificó su dolor psicológico como “insoportable”.

Desde 2021, Brosseau presentó una solicitud para el MAID. Sin embargo, la legislación canadiense actual excluye a las personas cuyo único padecimiento sea de salud mental, lo que ha impedido que su petición sea aprobada hasta ahora.

Ante esta negativa, la actriz ha recurrido a instancias judiciales, alegando temas discriminatorios, y actualmente se encuentra en una batalla legal para sentar un precedente.

La ley canadiense prevé modificar esta restricción en marzo de 2027, pero Brosseau ha expresado públicamente que no considera viable esperar hasta entonces, debido al desgaste emocional que ha acumulado.

Paralelamente a esta lucha personal, Claire Brosseau ha desarrollado una carrera en cine y televisión como actriz, comediante y modelo. Ha participado en producciones como “Confessions of a Dangerous Mind” (2002), “My First Wedding” (2006), “A Previous Engagement” (2008) y en la serie “Ciao Bella”.

Lee también Nicole Kidman y Keith Urban ya están oficialmente divorciados tras 20 años de matrimonio