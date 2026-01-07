Más Información

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Juchitán, Oax. – Tras 10 días del , siguen suspendidas las corridas en la línea K de Ciudad Ixtepec a Tonalá, y la ruta interurbana del Tehuanito sur y obviamente la línea Z, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, la que se accidentó.

Hasta el momento, las autoridades del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), no han informado alguna fecha probable para el de dichas corridas que ya estaban siendo usadas por la población.

Aunque el recorrido de la línea K no pasa por el sitio donde ocurrió el descarrilamiento y solamente su salida desde Ciudad Ixtepec, Oaxaca a Tonalá, Chiapas, la corrida está suspendida aparentemente por revisiones técnicas.

Continúan en revisiones en la zona (07/01/2026). Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Continúan en revisiones en la zona (07/01/2026). Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Lee también

En tanto que la ruta del interoceánico de Coatzacoalcos, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca, por la línea Z, seguirá suspendida hasta que las autoridades ferroviarias certifiquen las de las vías y el terreno.

Mientras que la ruta suburbana del tren bautizado como El Tehuanito sur, que realizó una semana de prueba del 15 al 19 de diciembre pasado desde Unión Hidalgo a Salina Cruz, pasando por Juchitán, El Espinal, Ciudad Ixtepec, Comitancillo y Tehuantepec, también sigue suspendida.

El descarrilamiento del tren interoceánico, no permitió la corrida de prueba del segundo tren suburbano llamado El Tehuanito norte, que correrá sobre parte de la línea Z, desde Estación Ubero, hasta Ciudad Ixtepec, pasando por Mogoñé, Palomares y Matías Romero.

Elementos del Ejercito se encuentran presentes en la zona (07/01/2026). Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Elementos del Ejercito se encuentran presentes en la zona (07/01/2026). Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]