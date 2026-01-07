Chilpancingo.- Alexis Alfredo, un niño de dos años con dos meses de edad, fue asesinado en su casa, en Chilpancingo, la mañana del 6 de enero.

De acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el mismo día del asesinato fue detenida Olga, madre del menor, y su pareja sentimental, Elder.

La fiscalía informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra Olga y Elder por el asesinato del menor.

De acuerdo a los reportes policiacos, alrededor de las 7 de la mañana del 6 de enero, vecinos de la colonia San Rafael Oriente, escucharon los llantos del menor y llamaron al número de emergencia 911.

Tres horas después, se terminaron los llantos y ninguna autoridad llegó a atender la emergencia.

Hasta la 1 de la tarde, llegaron policías y soldados a la casa de Alexis Alfredo. Ingresaron a la vivienda y hallaron el cadáver del menor, así como a la madre y a su pareja sentimental.

En la casa, según la fiscalía, por las primeras investigaciones y por los indicios encontrados en el lugar, los adultos eran consumidores de cristal.

“En una de las habitaciones fueron localizadas pipas y envoltorios de la sustancia granulada cristal”, dice el reporte.

El cadáver de Alexis Alfredo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y su madre y su pareja sentimental fueron puestos ante el Ministerio Público.

De acuerdo al informe pericial, Alexis Alfredo tenía señas de golpes y marcas en su cuello, señal de que fue estrangulado.

