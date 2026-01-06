A ocho años del asesinato de José Gerardo Martínez Arriaga, quien era periodista del Servicio Universal de Noticias (SUN) agencia informativa de EL UNIVERSAL, sigue sin haber justicia por su muerte.

Era la madrugada del 6 de enero de 2018, en plena víspera de Reyes Magos, cuando una bala en el abdomen terminó con la vida e ilusiones de José Gerardo.

Su cuerpo fue encontrado la madrugada de ese sábado sobre la calle Nezahualcóyotl y Nahuatlaca, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán. Lo trasladaron al hospital Xoco, en ese entonces del Gobierno de la Ciudad de México, para que recibiera atención médica de emergencia, pero era tarde, pues perdió la vida a causa del disparo.

José Gerardo Martínez Arriaga tenía 35 años cuando su vida se apagó cuando fue asaltado en las calles de la colonia Ajusco. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Antes de perder el conocimiento, el periodista aún alcanzó a decirle a unos policías que estaban en la zona, que dos sujetos lo habían agredido para poder quitarle sus pertenencias.

Hace dos años, cuando se cumplieron seis años del homicidio, su madre, la señora Martha Helena Arriaga, señaló a esta casa editorial que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) le quitó las ganas de que se reabriera el caso por el homicidio de su hijo.

Lamentó que por no ser un político, el caso ahí quedó.

La entonces fiscal capitalina Ernestina Godoy —hoy titular de la Fiscalía General de la República— prometió que se reabriría la investigación, sin que realmente hubiera algún avance en el caso.

José Gerardo tenía 35 años cuando su vida se apagó por la delincuencia en la Ciudad, recién cumplía cinco años colaborando con la agencia de EL UNIVERSAL, en donde fue contratado el 4 de enero de 2013.

Su trabajo consistía en la revisión y selección de contenidos que llegaban a los ojos de los lectores. Se había graduado de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Poco antes de la agresión, José Gerardo había comprado los juguetes de Reyes para llevar ilusión a los hijos de sus dos hermanos, quienes eran “sus dos más grandes orgullos”, se lee en las páginas que publicó esta casa editorial el 7 de enero de 2018, al otro día de la agresión.

Para sus compañeros de trabajo, él era el más atento, educado y comprometido con su labor profesional en el ámbito periodístico.