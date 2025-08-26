La Secretaría de Marina (Semar) informó que localizaron la embarcación tipo yate (Regal 33 OBX), de nombre “Chuleta”, y sus dos tripulantes quienes habían sido reportados como desaparecidos tras zarpar el 20 de agosto del puerto de Key West, Florida, Estados Unidos, con destino a Isla Mujeres, Quintana Roo.

La dependencia señaló que los navales realizaron un despliegue operativo que comprendió en una aeronave, la cual realizó patrones de búsqueda aérea.

También fueron empleadas estrategias para mantener el mayor tiempo posible la operación en vuelo, y así garantizar la permanencia en el área de búsqueda.

Marina localiza embarcación “CHULETA” extraviada y a dos tripulantes este martes 26 de agosto de 2025. Foto: Especial

Además se utilizaron embarcaciones tipo Interceptora y tipo Defender, de la Estación de Búsqueda y Rescate de Isla Mujeres.

La Semar indicó que emplearon el sistema “SAROPS” especializado en búsqueda y rescate con base en la información recabada de la posible ubicación de las personas extraviadas; con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar.

“Personal de esta Institución logró la localización de la embarcación al noroeste de Isla Mujeres, en aguas del Golfo de México, misma que se había quedado sin combustible, con las personas a bordo”, resaltó la dependencia.

