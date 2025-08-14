La escultura “Mujer Isleña”, obra del artista Bernardo Luis, fue develada la tarde de este jueves en el parador Malecón Caribe, como parte de la conmemoración por los 175 años de la fundación de Isla Mujeres.

La pieza, elaborada en bronce mediante la técnica de vaciado a la cera perdida, es una sirena cincelada a mano terminada a patina con fuego, que el autor concibe como el máximo arquetipo de la mujer y que, además, guarda un vínculo simbólico con la diosa Ixchel, deidad de la fertilidad y la sabiduría en la tradición de la isla.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el escultor nacido en Puebla, explicó que la elección de la sirena como figura central se definió junto con las autoridades municipales y está previsto que se realicen otras dos esculturas, aunque “Mujer Isleña” fue la primera en ejecutarse por su relevancia simbólica.

“¿Qué es lo que representa para mí la sirena? Es la máxima idealización de la mujer. Es la belleza. Es un ser etéreo; inalcanzable”, señaló Bernardo Luis, quien no dudó en asegurar que se trata de “la mejor pieza” en su tipo hecha en México, resultado del trabajo de un equipo de 40 personas que, afanosamente, la concibió y elaboró durante cuatro meses.

La obra mide poco más de tres metros de altura y está instalada sobre un pedestal de 1.80 metros; su peso aproximado es de 300 kilos. La figura sostiene un caracol, no como instrumento musical, sino como llamado a otras sirenas. Su acabado final incluyó pátinas en tonos verde, café, negro y gris, esta última para el caracol.

“Para nosotros los hombres, para los pescadores especialmente, la sirena es un tema inalcanzable, la mujer como tal”, expresó.

El proceso creativo inició con la concepción de la idea, que el escultor asocia con la capacidad de “dar vida”, tanto en el arte como en la naturaleza. De ahí se pasó al diseño bidimensional, la elaboración de tres dibujos y una maqueta de 50 centímetros.

Tras realizar ajustes, la pieza se llevó al modelado y, posteriormente, a un taller de fundición localizado en Puebla, propiedad del artista, quien ha sido condecorado con la Medalla Veracruz, así como la Medalla 5 de mayo, en su ciudad natal.

La pieza, elaborada en bronce mediante la técnica de vaciado a la cera perdida (14/08/2025).

Así fue el traslado de la escultura

El traslado de la escultura fue un recorrido por etapas: salió de Puebla hacia Cancún, a donde llegó el domingo pasado; de ahí se trasladó a Punta Sam y, finalmente, cruzó el mar hasta Isla Mujeres.

Ya en la isla, fue colocada sobre su pedestal en el parador Malecón Caribe con ayuda de una grúa y fue cubierta con un lona negra, para presentarla esta tarde, en un evento que forma parte de las festividades por el 175 aniversario de Isla Mujeres.

Según el escultor, el lugar fue decidido por las autoridades, a quienes agradeció por asignarle “uno de los miradores más espectaculares del mundo, con vista directa hacia Europa y África”.

“Para mí, a la sirena, las autoridades le dieron un lugar de privilegio. Yo soy el más agradecido por ese lugar, uno de los miradores más espectaculares en el mundo”, sostuvo.

Bernardo Luis, autor de más de 150 obras monumentales en México y con piezas instaladas en California, Texas y Nueva York, destacó que la ubicación de “Mujer Isleña” en lo que considera “el punto más hermoso del mar Caribe” permitirá que la obra sea un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

La inauguración de la pieza es –subrayó– un momento de reconocimiento no solo para el arte, sino para las mujeres que han marcado la historia de la isla y de México, en un contexto que describe como “el tiempo de las mujeres”, con presencia femenina en los más altos cargos de gobierno:

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama; la presidenta de Isla Mujeres, Atenea Gómez y la presidenta del DIF municipal, Alicia Ricalde, ex alcaldesa, ex diputada y mujer emblemática para las y los isleños, quien fungió de enlace para concretar la elaboración de la sirena.

El traslado de la escultura fue un recorrido por etapas: salió de Puebla hacia Cancún (14/08/2025).

“Estás hablando de una línea de cuatro mujeres y ha sido un honor tratar con cada una de ellas. A la presidenta (Sheinbaum), la conocí en México; a la gobernadora, en algún evento en la Ciudad de México; la presidenta de aquí, de igual manera, en algún evento; y con quien más contacto he tenido es con la señora Alicia.

“Ella es quien me ha facilitado el hablar con el cronista, con expresidentes municipales y también el hablar con isleños para que cada quien dé su opinión de cómo debía yo personificar a la escultura que representara los valores de la mujer”, relató.

Así ha sido la trayectoria del escultor de la obra

El escultor goza de obras como el Ángel de Puebla, inaugurado en 2008; la Diosa de los Vientos, en Pachuca, a propósito de los festejos del Bicentenario de la Independencia en 2010; la Victoria de México, escultura de 65 metros de altura, inspirada en la Batalla del 5 de mayo, entre otras.

Previo a la revelación de la escultura, Atenea Gómez explicó que la pieza rinde tributo a la perseverancia y fortaleza de las isleñas en los primeros años de la fundación del municipio, así como a su identidad, misticidad y relación con el mar.

La obra —dijo— representa no solo la historia y carácter de las mujeres que enfrentaron “viento y marea” para salir adelante, sino también elementos marinos que forman parte de la identidad local.

Este nuevo monumento se suma a otras 25 esculturas de corte marino que embellecen el Malecón Caribe, uno de los principales puntos de visita de la isla.

El objetivo es que este tipo de obras sean un atractivo adicional para quienes recorren la isla o visitan el malecón con sus familias, tanto locales como turistas.

Gómez Ricalde añadió que la escultura de la Mujer Isleña se integra a un programa más amplio de embellecimiento urbano que ha incluido la instalación de 17 piezas en el Parque Escultórico de Punta Sur, así como monumentos de gran formato, entre ellos la Diosa Ixchel.

La presidenta municipal adelantó que existen planes para continuar generando espacios públicos con valor cultural y turístico, a fin de consolidar a Isla Mujeres como un destino con múltiples puntos de interés.

La presidenta municipal adelantó que existen planes para continuar generando espacios públicos con valor cultural (14/08/2025).

