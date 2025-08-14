Pachuca.- Un adulto mayor lesionado, así como un bebé y pérdidas materiales, fueron el saldo de la explosión de una vivienda por acumulación de gas en la colonia Tezontle, en Pachuca, Hidalgo.

El incidente se registró esta mañana, en que vecinos del lugar reportaron un fuerte estruendo. Elementos de la Secretaría de Protección Civil de Pachuca, así como del Ejército Mexicano, arribaron al sitio y constataron que se había producido una fuerte explosión.

Se informó que el accidente fue provocado por una acumulación de gas, lo que ocasionó la destrucción de la vivienda y dejó a varias personas afectadas, entre ellas un adulto mayor y un bebé de apenas seis meses.

Bomberos llegan a la zona de la explosión (14/08/2025). Foto: Especial

Lee también Rectora de la BUAP presentan su libro "Otra vez a las andadas, Bichos y Algo Más"; es de divulgación científica y microbiología

Sin embargo, únicamente el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica; el bebé, una mujer y otro hombre fueron atendidos en el lugar.

Las autoridades de Protección Civil consideraron necesario desalojar un edificio contiguo debido al riesgo que presenta, ya que resultó con daños estructurales y podría incluso ser demolido.

Los hechos ocurrieron en la calle Encino de la colonia Tezontle, donde la zona permanece acordonada por personal del Ejército. Será la Procuraduría de Justicia la que determine las causas precisas de este percance.

Acumulación de gas provoca explosión (14/08/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr