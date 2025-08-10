Estambul. Un sismo de magnitud 6.1 estremeció el domingo la provincia noroccidental de Balikesir, en Turquía, cobrando la vida de por lo menos una persona y provocando el derrumbe de más de una decena de edificios, informaron funcionarios. Al menos 29 personas resultaron heridas.

El terremoto ocurrió en la provincia de Balikesir, con epicentro en la ciudad de Sindirgi. Se llegó a sentir a unos 200 kilómetros (125 millas) de distancia al norte, en Estambul, una ciudad de más de 16 millones de habitantes.

Una anciana murió poco después de ser rescatada con vida de los escombros de un edificio en Sindirgi, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Otras cuatro personas fueron rescatadas del edificio.

Lee también: Sismo de magnitud 6.1 sacude Turquía; se desploman varios edificios

Yerlikaya añadió que, en total, 16 edificios se vinieron abajo en la región, la mayoría de ellos abandonados. También se derrumbaron dos minaretes de mezquitas, afirmó.

#BREAKING



6.1 earthquake rattles Turkey.. buildings collapse in Balikesir



Earthquake struck Sindirgi in Balikesir province, followed by a 4.6 aftershock. Tremors felt in Istanbul, Izmir and several other cities



Multiple buildings have caved in, residents scrambling to pull… pic.twitter.com/r95U8sED4c — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 10, 2025

Ninguna de las personas heridas está en peligro grave, afirmó el ministro.

Las imágenes de televisión mostraron a equipos de rescate mientras pedían silencio para poder escuchar señales de vida bajo los escombros.

En el cercano pueblo de Golcuk colapsaron varias viviendas y se derrumbó el minarete de una mezquita, según reportó el alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, en un comunicado oficial.

DEVELOPING: Buildings collapse after strong earthquake in western Turkey. Rescue operation underway pic.twitter.com/jJhYXdd4Zk — BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2025

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4.6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

Lee también: Mueren 5 periodistas de Al Jazeera en bombardeo israelí en Gaza, entre ellos Anas al-Sharif; ejército lo acusa de "terrorista"

El presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un comunicado deseando una pronta recuperación a todos los ciudadanos afectados.

"Que Dios proteja a nuestro país de cualquier tipo de desastre”, escribió en X.

🚨⚡️Several residential buildings collapsed due to the strong earthquake in the Turkish city of Balıkesir.



For about 20 minutes, residents of northwestern Turkey felt tremors reaching a magnitude of 6.1.pic.twitter.com/hyFQUPPSHu — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 10, 2025

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.

En 2023, un terremoto de magnitud 7.8 mató a más de 53 mil personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras seis mil personas murieron en las partes del norte de la vecina Siria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm