Estambul. Un de magnitud 6.1 estremeció el domingo la provincia noroccidental de Balikesir, en Turquía, cobrando la vida de por lo menos una persona y provocando el derrumbe de más de una decena de edificios, informaron funcionarios. Al menos 29 personas resultaron heridas.

El terremoto ocurrió en la provincia de Balikesir, con epicentro en la ciudad de Sindirgi. Se llegó a sentir a unos 200 kilómetros (125 millas) de distancia al norte, en , una ciudad de más de 16 millones de habitantes.

Una anciana murió poco después de ser rescatada con vida de los escombros de un edificio en Sindirgi, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Otras cuatro personas fueron rescatadas del edificio.

Yerlikaya añadió que, en total, 16 edificios se vinieron abajo en la región, la mayoría de ellos abandonados. También se derrumbaron dos minaretes de mezquitas, afirmó.

Ninguna de las personas heridas está en peligro grave, afirmó el ministro.

Las imágenes de televisión mostraron a equipos de rescate mientras pedían silencio para poder escuchar señales de vida bajo los escombros.

En el cercano pueblo de Golcuk colapsaron varias viviendas y se derrumbó el minarete de una mezquita, según reportó el alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, en un comunicado oficial.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4.6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

El presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un comunicado deseando una pronta recuperación a todos los ciudadanos afectados.

"Que Dios proteja a nuestro país de cualquier tipo de desastre”, escribió en X.

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.

En 2023, un terremoto de magnitud 7.8 mató a más de 53 mil personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras seis mil personas murieron en las partes del norte de la vecina Siria.

