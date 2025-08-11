Más Información

Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; tiene que haber cambios en la Fiscalía, dice

Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; tiene que haber cambios en la Fiscalía, dice

Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados

EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Asciende a 81 el número de mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; buscan juicio y no deportación: Sheinbaum

Asciende a 81 el número de mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; buscan juicio y no deportación: Sheinbaum

Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga

Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga

“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

Lluvia y granizo en CDMX dejan 41 encharcamientos y 5 árboles caídos; se registraron casi 20 millones de metros cúbicos de agua

Lluvia y granizo en CDMX dejan 41 encharcamientos y 5 árboles caídos; se registraron casi 20 millones de metros cúbicos de agua

Comando asesina a ocho personas en bar de Guanajuato; perpetradores fueron grabados afuera del lugar

Comando asesina a ocho personas en bar de Guanajuato; perpetradores fueron grabados afuera del lugar

Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa; operativos continuarán hasta que se logre una paz total: gobernador

Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa; operativos continuarán hasta que se logre una paz total: gobernador

Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas

Lluvia en CDMX causa servicio provisional en Líneas 3 y 5 del Metro; checa qué estaciones están cerradas

Una en una planta de coque en dejó varias personas heridas, reportan este lunes medios estadounidenses.

Los servicios de emergencia fueron alertados del incidente poco antes de las 11 de la mañana de la explosión en la .

Según el medio KDKA-TV, filial de CBS, la explosión se produjo en la "sala de inversión" de la batería 13/15. Esta sala actúa como regulador mecánico, asegurando que el carbón se cueza de manera uniforme en el horno.

Lee también

El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, emitió un breve comunicado en su cuenta de X en el que afirmó que su administración está en contacto activo con las autoridades de Clairton y que se trata de una "situación activa". La Agencia de Gestión de Emergencias de Pensilvania y la Policía Estatal de Pennsylvania han ofrecido su ayuda.

Josh Shapiro a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
Josh Shapiro a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

El senador John Fetterman (demócrata) también emitió un comunicado sobre la explosión y pidió "evitar el área". Expresó, a la vez, su solidaridad con los afectados.

John Fetterman a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
John Fetterman a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Según CNN, hay personas atrapadas entre los escombros y al menos cinco personas han sido trasladadas al hospital.

La Clairton Coke Works, una enorme instalación industrial situada a orillas del río Monongahela, al sur de Pittsburgh, es considerada como la mayor planta de coque de Norteamérica.

Lee también

Una planta de coque transforma el carbón crudo en coque, un componente fundamental en la fabricación de acero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/LL

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir