Una explosión en una planta de coque en Pennsylvania dejó varias personas heridas, reportan este lunes medios estadounidenses.

Los servicios de emergencia fueron alertados del incidente poco antes de las 11 de la mañana de la explosión en la planta U.S. Steel Clairton.

Según el medio KDKA-TV, filial de CBS, la explosión se produjo en la "sala de inversión" de la batería 13/15. Esta sala actúa como regulador mecánico, asegurando que el carbón se cueza de manera uniforme en el horno.

Lee también Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC por violencia; califica CDMX como “uno de los peores lugares del mundo”

El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, emitió un breve comunicado en su cuenta de X en el que afirmó que su administración está en contacto activo con las autoridades de Clairton y que se trata de una "situación activa". La Agencia de Gestión de Emergencias de Pensilvania y la Policía Estatal de Pennsylvania han ofrecido su ayuda.

Josh Shapiro a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

El senador John Fetterman (demócrata) también emitió un comunicado sobre la explosión y pidió "evitar el área". Expresó, a la vez, su solidaridad con los afectados.

John Fetterman a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Según CNN, hay personas atrapadas entre los escombros y al menos cinco personas han sido trasladadas al hospital.

La Clairton Coke Works, una enorme instalación industrial situada a orillas del río Monongahela, al sur de Pittsburgh, es considerada como la mayor planta de coque de Norteamérica.

Lee también Trump pide a China que "cuadruplique rápidamente" la compra de soja a EU; "se proporcionará un servicio rápido", asegura

🚨🇺🇸 BREAKING: MASS CASUALTY INCIDENT AFTER EXPLOSION AT U.S. STEEL PLANT



A major explosion ripped through the U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania, prompting a mass casualty declaration.



The facility, one of the largest coke producers in the U.S., supplies… pic.twitter.com/nyzLOfJwsL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 11, 2025

Una planta de coque transforma el carbón crudo en coque, un componente fundamental en la fabricación de acero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/LL