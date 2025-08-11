Más Información
Una explosión en una planta de coque en Pennsylvania dejó varias personas heridas, reportan este lunes medios estadounidenses.
Los servicios de emergencia fueron alertados del incidente poco antes de las 11 de la mañana de la explosión en la planta U.S. Steel Clairton.
Según el medio KDKA-TV, filial de CBS, la explosión se produjo en la "sala de inversión" de la batería 13/15. Esta sala actúa como regulador mecánico, asegurando que el carbón se cueza de manera uniforme en el horno.
El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, emitió un breve comunicado en su cuenta de X en el que afirmó que su administración está en contacto activo con las autoridades de Clairton y que se trata de una "situación activa". La Agencia de Gestión de Emergencias de Pensilvania y la Policía Estatal de Pennsylvania han ofrecido su ayuda.
El senador John Fetterman (demócrata) también emitió un comunicado sobre la explosión y pidió "evitar el área". Expresó, a la vez, su solidaridad con los afectados.
Según CNN, hay personas atrapadas entre los escombros y al menos cinco personas han sido trasladadas al hospital.
La Clairton Coke Works, una enorme instalación industrial situada a orillas del río Monongahela, al sur de Pittsburgh, es considerada como la mayor planta de coque de Norteamérica.
Una planta de coque transforma el carbón crudo en coque, un componente fundamental en la fabricación de acero.
sg/LL