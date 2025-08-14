Pinotepa Nacional.– Luego de no llegar a un acuerdo, entre funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca con productores y campesino afectados por el paso del huracán Erick en categoría 3, en la Costa de Oaxaca, anunciaron el cierre total de la carretera federal costera 200, Oaxaca–Guerrero; piden la presencia de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum.

Tras varias horas de diálogo en una mesa de trabajo este jueves 14 de agosto, productores y campesinos de varias comunidades de la Costa de Oaxaca, afectados por el paso del huracán Erick, rechazaron la propuesta del gobierno del estado sobre el acceso a un crédito, señalan que no hay forma de pagarlo y que el apoyo del gobierno es mínimo.

“No se vale que siempre nos traten así, siempre con la misma excusa de que no tienen dinero. Lo del crédito ya lo sabemos, hay que pagar el seguro de vida, entre otras cosas y al final es más lo que debemos y no en lo que vamos a invertir. Por ejemplo, en mi caso no está funcionando, luego que pasó el huracán los he estado buscando, pero no me dan respuesta. No nos dejen morir solos”, suplicó uno de los productores afectados por el paso del huracán Erick.

Los productores han dicho que, desde el paso del huracán, el 19 de junio, los funcionarios solo regresaron a censar, pero después sin noticias, por ello, piden que sea la presidenta de la república Claudia Sheinbaum pardo junto a su equipo de trabajo asistan y vean las condiciones de los productores.

De acuerdo a Víctor López Leyva, titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) de Oaxaca, fueron 6 mil 500 hectáreas de producción afectadas en la Costa por el paso del huracán Erick.

Manifestantes afirmaron que algunos apoyos se han limitado a despensas y a otros pocos, insumos para el campo (14/08/2025). Foto: Especial

“Nos quedamos sin nada”, dicen los productores

“Nos quedamos sin nada, cómo vamos a reactivar la producción, la economía de nuestras familias”, cuestiona un productor de María Morelos, municipio de Santa María Huazolotitlán. Está entre las comunidades mayormente afectadas en los cultivos de papaya, plátano, limón y cocos por el huracán.

Afirmaron que algunos apoyos se han limitado a despensas y a otros pocos, insumos para el campo, como fertilizantes, ¿Pero a dónde vamos a usar los insumos si se perdió todo, la cosecha, la siembra, todo?, indicó Joel Silva.

Explicó que los insumos sí ayudaron un poco en las afectaciones del huracán John, en noviembre, porque en ese entonces, la producción estaba en otra etapa, sin embargo, esta vez, por la categoría del huracán tumbó todo, hasta lo poco que había recuperado en noviembre pasado.

“Con el huracán John al menos se pudo cultivar algo, pero ahora con el paso del Erick no quedamos en ceros. Sabemos que no es culpa del gobierno, pero si es su obligación buscar cómo mantener el campo, porque es que provee los alimentos de las familias”, insistieron.

Sobre el crédito que el gobierno del Estado está ofreciendo, detallaron que es la adquisición de un seguro de 300 mil pesos, pero que el gobierno solo pondrá el 10 por ciento menos. “Acá todos vivimos de los créditos, pero ahora que se nos perdió todo, cómo vamos hacerle para poder pagar eso”.

Hasta este jueves, la Sefader no ha dado a conocer con especificaciones el apoyo del crédito a las personas afectadas, solo la la entrega de 365 paquetes de insumos agrícolas, a pobladores de Santiago Jamiltepec, San Gabriel Mixtepec, San Miguel Tlacamama, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Llano Grande, San Pedro Amuzgos, San Agustín Chayuco, San Pedro Atoyac, San Juan Colorado y San José Estancia Grande, sin especificar a qué comunidades.

En esta situación, los afectados con decisión de la asamblea y de no tener una respuesta favorable de la Sefader, iniciaron con el cierre total de la carretera costera 200 que conecta Oaxaca con Guerrero. A partir de la altura de Pinotepa Nacional hasta Villa de Tututepec.

Exigen la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “somos gente de campo, trabajadora y no de conflictos. Sin embargo, al no haber una respuesta favorable nos vemos en la necesidad de esta manifestación, ya basta de siempre nos tengan así, cuando somos los grandes productores que sostienen las familias de la Costa”.

Las comunidades afectadas por el huracán Erick son principalmente comunidades afromexicanas reconocidas apenas en 2020. De acuerdo al INEGI, en Oaxaca, hay aproximadamente 194 mil 474 personas afromexicanas, es decir, el 4.7% de la población total del estado, siendo el segundo estado con más personas afros en México.

