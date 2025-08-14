Un sujeto que abusaba sexualmente de su sobrino de 6 años para publicar los videos en la “dark web” y la madre del menor fueron arrestados por la Fiscalía de Jalisco tras recibir una alerta por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos sobre la presencia del material en internet.

Los detenidos son Alfredo Salvador “N” y Jessica Nohemí “N”, quienes fueron capturados la mañana de este jueves en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara con apoyo de Policías de Investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

El pasado 8 de agosto la Fiscalía del estado recibió un oficio por parte del Agregado Jurídico del FBI, donde se señalaba que una fuente anónima denunció que en julio pasado se descubrió material en video de un abuso sexual infantil y el material se encontraba en un foro de la “dark web”.

Durante las investigaciones se pudo identificar que Alfredo Salvador “N” es quien aparece en el video abusando del niño por lo que se solicitaron órdenes de aprehensión por los delitos de abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores, maltrato infantil y trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual.

También se solicitó una orden de aprehensión por el delito de maltrato infantil para Jessica Nohemí “N”, de 32 años, madre de la víctima.

En dos operativos coordinados y con trabajos de investigación de campo, agentes especiales lograron localizar y detener a las dos personas señaladas; por una parte, Alfredo Salvador “N” fue ubicado y aprehendido en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mientras que Jessica Nohemí “N” fue detenida en Zapopan.

La Fiscalía de Jalisco informó que aún se realizan dos cateos en dos domicilios distintos —uno en Arenales Tapatíos, Zapopan, y otro en Lomas de Tejeda, Tlajomulco—, en los que las y los agentes de la Fiscalía recaban más indicios para las investigaciones.

Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad que emitió las órdenes de aprehensión y ya se encuentran en espera de que un Juzgado señale fecha para la audiencia de formulación de imputación.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó en rueda de prensa la detención del presunto responsable del abuso sexual.

“Hace unos momentos se logró la detención de un sujeto de nombre Alfredo Salvador “N” de 38 años de edad. Tuvimos una información y esto es un trabajo que se hizo en colaboración con el FBI respecto a un video que fue subido a una página web”, relató.

