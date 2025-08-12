Pachuca.– La activista Pamela Álvarez denunció la expulsión de un joven trans en situación de calle, quien había sido ingresado al Hospital General de Pachuca luego de sufrir una agresión sexual.

De acuerdo con Álvarez, los hechos ocurrieron después de que la víctima, identificada como Alex, denunciara haber sido agredida sexualmente por compañeros que también se encuentran en situación de calle. Ante la urgencia médica, fue trasladado al Hospital General de Pachuca para recibir atención.

Sin embargo, al no contar con documentos de identidad ni con cartas de no derechohabiente, Alex tuvo que permanecer por un tiempo en el área de urgencias mientras se gestionaban estos requisitos.

La activista acusó que, más tarde, personal de seguridad del hospital expulsó al joven bajo el argumento de que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, impidiéndole así recibir la atención médica necesaria.

Álvarez denunció que, desde ese día, el joven se encuentra desaparecido, por lo que exigió una explicación al hospital y pidió que se colabore en su búsqueda. Asimismo, solicitó que se realice una investigación inmediata, que se activen mecanismos de búsqueda y que se revisen los protocolos de atención a personas en situación de vulnerabilidad y diversidad sexual en los hospitales públicos.

La activista advirtió que uno de los principales problemas que enfrentan las personas en situación de calle es la falta de documentos de identidad, lo que les impide acceder a servicios de salud, becas o programas de alimentación del gobierno federal.

“Son justamente estas personas las que más requieren este tipo de ayuda y, justamente a ellos se les niega”, expresó.

afcl/LL