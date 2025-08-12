Culiacán.— En tres municipios del estado se registraron 14 nuevos asesinatos durante este domingo; entre las víctimas se encuentra una mujer, que fue descubierta sin vida, junto a tres hombres, en la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

De estos primeros cuatro hallazgos, cerca de la ribera del río Culiacán, en una zona conocida como El Acapulquito, sólo se han identificado a dos personas: Hugo “N”, de 32 años, y Alexis “N”, de 26.

También en Navolato, a un costado de la carretera La 50, en la sindicatura de Villa Juárez, fue encontrado el cuerpo de un hombre joven, amordazado y con impactos de bala, que vestía pantalón de mezclilla y camisa de color.

Jesús Manuel “N”, de 29 años, falleció en las instalaciones de la Cruz Roja, donde fue ingresado por familiares, luego de haber sido atacado a balazos en el sector de las Coloradas, en la capital del estado.

Según los reportes, la víctima se encontraba afuera de un inmueble, cuando personas desconocidas descendieron de un vehículo y le dispararon en varias ocasiones.

Sobre una de las calles, de la colonia Nueva Galaxia, en la capital, desconocidos atacaron a balazos a Enrique Guadalupe “N”, de 29 años, cuando se encontraba afuera de un taller de motocicletas.

Enrique fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron a una clínica médica cercana; sin embargo, minutos después se notificó que había fallecido a causa de las graves lesiones que presentó.

En la zona serrana del municipio de Concordia, cerca de la comunidad de Pánuco, fueron encontrados los cuerpos de siete hombres que portaban chalecos tácticos; varios de ellos estaban dentro de un Jeep volcado con impactos de bala.

Custodian la FGR de Los Mochis

Además, por la captura de Rosendo “N”, El 16, y tres hombres más, identificados como miembros de la célula denominada Fuerzas Especiales Avendaño, de la facción de Los Mayos, las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Los Mochis son resguardadas por elementos navales y agentes federales. Esto para evitar cualquier intento de rescate.

A los detenidos luego de una larga persecución, que culminó en la carretera federal 15, en Ahome, identificados como Rosendo “N” y/o Jesús Miguel “N”, de 38 años; Jayson Ariel “N”, de 28; El Flaco Avendaño, José Antonio “N”, de 48 años, y Antonio “N”, de 40, se les aseguraron dos vehículos de lujo, armas y cargadores abastecidos.