La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez aseguró que el pueblo la ama y le regala cosas tras ser cuestionada sobre el collar que portaba este lunes durante sus actividades administrativas.
Al ser cuestionada por periodistas, sobre la pieza de joyería, la mandataria expresó: "Yo que culpa tengo que haya un pueblo que me ame y me regale cosas, me lo regalaron y le voy a decir '¿no, no te lo acepto?'. Yo agradezco el amor y el cariño del pueblo".
Collar de 227 mil pesos
El modelo del collar es el Vintage Alhambra de la marca francesa Van Cleef & Arpels, dedicada a la venta de joyas, relojes y perfumes sofisticados, según Jorge García Orozco, quien en redes exhibió la pieza.
Rodríguez no desmintió el modelo o el precio, sino el origen del collar.
El costo de la pieza, en el sitio oficial de la joyería, es de los 227 mil pesos.
