La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez aseguró que el pueblo la ama y le regala cosas tras ser cuestionada sobre el collar que portaba este lunes durante sus actividades administrativas.

Al ser cuestionada por periodistas, sobre la pieza de joyería, la mandataria expresó: "Yo que culpa tengo que haya un pueblo que me ame y me regale cosas, me lo regalaron y le voy a decir '¿no, no te lo acepto?'. Yo agradezco el amor y el cariño del pueblo".

💎 “AUSTERIDAD” DE LUJO EN ACAPULCO



Abelina López, alcaldesa de Acapulco, fue captada usando un collar Van Cleef & Arpels valuado en $227 mil pesos.



La imagen desató críticas, pues la funcionaria se amparó para no comprobar el uso de 898 millones de pesos.



Collar de 227 mil pesos

El modelo del collar es el Vintage Alhambra de la marca francesa Van Cleef & Arpels, dedicada a la venta de joyas, relojes y perfumes sofisticados, según Jorge García Orozco, quien en redes exhibió la pieza.

Rodríguez no desmintió el modelo o el precio, sino el origen del collar.

El costo de la pieza, en el sitio oficial de la joyería, es de los 227 mil pesos.

Precio del collar que portaba la alcaldesa de Acapulco (27/10/2025). Foto: Captura de pantalla

