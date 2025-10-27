Más Información

La alcaldesa de Acapulco, aseguró que el pueblo la ama y le regala cosas tras ser cuestionada sobre el que portaba este lunes durante sus actividades administrativas.

Al ser cuestionada por periodistas, sobre la pieza de joyería, la mandataria expresó: "Yo que culpa tengo que haya un pueblo que me ame y me regale cosas, me lo regalaron y le voy a decir '¿no, no te lo acepto?'. Yo agradezco el amor y el cariño del pueblo".

Collar de 227 mil pesos

El modelo del collar es el Vintage Alhambra de la marca francesa Van Cleef & Arpels, dedicada a la venta de joyas, relojes y perfumes sofisticados, según Jorge García Orozco, quien en redes exhibió la pieza.

Rodríguez no desmintió el modelo o el precio, sino el origen del collar.

El costo de la pieza, en el sitio oficial de la joyería, es de los 227 mil pesos.

Precio del collar que portaba la alcaldesa de Acapulco (27/10/2025). Foto: Captura de pantalla
Precio del collar que portaba la alcaldesa de Acapulco (27/10/2025). Foto: Captura de pantalla
