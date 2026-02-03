Al señalar que México atraviesa un momento de alta tensión institucional, más de un centenar de firmantes convocaron a la formación de un Frente Amplio Democrático integrado por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, académicas, jurídicas políticas y civiles, para "evitar que prospere una iniciativa político-electoral regresiva".

A través de un manifiesto, se expresó la razón principal para crear este Frente: no permitir, admitir y actuar para impedir la restauración de antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación.

Argumentan que en el debate público se ha proyectado una nueva reforma político-electoral que, "lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo y equilibrios constitucionales".

Por lo anterior, indican que es indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro la defensa de la democracia constitucional.

Aseguran que "este Frente no pertenece a ninguna ideología ni partido y no se construye contra personas, sino contra prácticas que ponen en riesgo equilibrios democráticos. El propósito no es preservar privilegios ni un modelo fallido, sino proteger reglas básicas que garantizan libertades, derechos y representación efectiva.

También plantean que, en caso de que una reforma sea discutida, esta solo podría considerarse legítima si garantiza de manera expresa y verificable:

Autoridades y tribunales electorales auténticamente autónomos e imparciales.

Elecciones libres, equitativas y competitivas, con posibilidad real de alternancia.

Robustecimiento de la noción de ciudadanía, promoviendo una participación informada, consciente y ejercida desde la plena autonomía de la voluntad.

Representación legislativa proporcional al voto ciudadano.

Prohibición de mecanismos de sobrerrepresentación

Respeto al pluralismo y a los límites constitucionales para la reforma del sistema democrático.

Entre los firmantes se leen los nombres de Denise Dresser, Dulce María Sauri Riancho, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Francisco Labastida Ochoa, Germán Martínez Cázares, Guadalupe Acosta Naranjo, Guillermo Sheridan, Héctor de Mauleón, Ildefonso Guajardo Villarreal, José Narro Robles, José Woldenberg, Lía Limón, Lorenzo Córdova Vianello, Mariana Moguel, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr