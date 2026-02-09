Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, registró el 12 de diciembre de 2024 su más grande joya: “Sandra Cuevas Diamond Group”, una empresa que pretende agrupar once marcas con el fin de financiar su proyecto político y bajo la premisa de que una firma impulsará a la otra. Sin embargo, la mayoría de los detalles de sus negocios se mantienen en opacidad: en entrevista con EL UNIVERSAL, Cuevas señaló que evita revelar los nombres de sus socios con el argumento de “protegerlos de posibles molestias”.

A principios de 2025, Cuevas se propuso que sus once marcas, que van desde una dulcería hasta tequila y un gimnasio, estarían consolidadas en menos de un año. Hoy, solo hay tres negocios operando. Su galería de arte, el primero de estos emprendimientos, es el que más permanece activo, mientras que su servicio de asesoría política y la producción de obras de teatro funcionan sin información pública clara sobre su estructura ni su financiamiento.

“Para hacer realidad todas estas marcas, se requieren diferentes socios, afortunadamente, han llegado y hemos logrado avances importantes”, dijo la empresaria. De acuerdo con registros mercantiles, Diamond Group cuenta con cinco accionistas, todos familiares de la exalcaldesa. No obstante, aclara que cada marca se integra por diferentes colaboradores y empleados.

Lee también La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

En el caso de su productora de espectáculos, "Sandra Cuevas Entertainment", la exalcaldesa señaló que trabaja en conjunto con el actor Alfredo Adame, pero declinó mencionar otros nombres. Lo mismo ocurrió cuando se le preguntó por el lanzamiento de su restaurante “Carmen Salinas y Sandra Cuevas: Cocina Mexicana”. La empresaria explicó que este proyecto surgió de la estrecha relación que mantuvo con la fallecida actriz y que fueron sus familiares quienes le ofrecieron el espacio.

Cuevas detalló que en ese negocio participan cuatro socios, un actor y tres pequeños empresarios, pero no proporcionó sus nombres. Sin embargo, aseguró que se darán a conocer en la apertura y que, para cada marca, la prensa sería invitada a las inauguraciones y “podrán hacer las preguntas que quieran”.

En los últimos meses, la exalcaldesa ha recibido cuestionamientos por su vinculación con presuntos miembros de grupos delictivos. Pese a las críticas, sostiene que sus socios son personas que conoce “desde hace años” y que confían en ella. Según Cuevas, la viabilidad de sus proyectos descansa en su reputación personal y en una ética de trabajo que, aseguró, se rige por “la disciplina, el orden y la transparencia”.

La galería de arte de Sandra Cuevas es el primer negocio con el que pretende financiar su regreso político. Foto: Santiago Reyes, EL UNIVERSAL

Promete transparencia… hasta agosto

Aunque en diciembre pasado Cuevas anunció la creación de una plataforma de transparencia para divulgar el origen de los recursos de sus marcas, sus funciones y socios, el sitio web sigue sin existir. Según la exalcaldesa, el portal verá la luz hasta agosto, ya que estén funcionando plenamente sus negocios de tequila, dulcería y restaurante, pues al no tener todas sus marcas en operación aseguró que aún no hay “tanto que declarar”.

Ricardo Camacho, también director general administrativo de Diamond Group y curador de arte de la galería de la exalcaldesa, dijo en entrevista que su modelo de contratación ha funcionado con la ayuda de una “confederación” que agrupa distintos sindicatos, aunque no mencionó el nombre de ninguno en particular. “Por ejemplo, si necesitamos choferes, nos los mandan”, detalló. Sin embargo, adelantó que este esquema cambiará con la reciente convocatoria de contrataciones que anunciaron en sus redes sociales.

En cuanto a los directores generales de su empresa, Cuevas advirtió que no perciben sueldos, ya que son empresarios o profesionales consolidados que se sumaron “no por necesidad” sino por afinidad. “Sabemos que esta empresa nos tiene que dar el capital que nos permita seguir en el mundo político”, señaló.

Lee también Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

La operación diaria de las marcas activas es limitada. Aseguró que la galería funciona con cuatro empleados y bajo un esquema donde, de la venta de obras, el 70% corresponde al artista y el resto cubre renta y limpieza. Su faceta como asesora política de senadores y alcaldes, afirmó, opera sin costos ni sueldos asignados. En cuanto a la producción de espectáculos, Cuevas dijo que Diamond Group solo actúa como socio, por lo que no realiza el pago directo de nóminas.

Financia eventos con “favores”

En marzo del año pasado, Sandra Cuevas realizó un magno evento en el Exconvento de San Hipólito para el lanzamiento de su empresa, con una “alfombra negra” por la que desfilaron personalidades del espectáculo. Meses después, en septiembre, con un formato similar, presentó su tequila, esta vez en su galería de arte.

Ambos montajes, según la empresaria, tuvieron un costo mínimo gracias a una red de contactos construida a lo largo de los años, que le permite acceder a servicios y equipos sin pago o con descuentos.

Según la exalcaldesa, esta dinámica de apoyos no es nueva. Desde su gestión en la Cuauhtémoc, asegura que recibía regalos y favores que iban desde los llamados “eventos espectaculares” organizados en la demarcación, hasta la donación de la escultura de un elefante ubicada en Ramón López Velarde, valuada en 4 millones de pesos, “un favor para mí del maestro Fernando Andriacci”, señaló, además de las letras de Tepito, Tlatelolco y del Mercado Artesanías San Juan, pintadas por artistas. “Todas esas letras me las regalaron a mí; cada bloque de letras está valuado en 300 mil pesos”, resaltó.

“Nosotros con 'Sandra Cuevas Entertainment' sabemos cómo producir un evento, conocemos a las personas que hacen flores, rentan mesas, sillas y el salón. Muchas cosas nos salieron muy económicas, otras me las prestaron… Es gente a la que yo le pido un favor y me dicen ‘Claro que sí, vamos y no te cobramos’”, sostuvo.

La exalcaldesa mantiene su objetivo de ser millonaria antes de los 45 años. Foto: Santiago Reyes, EL UNIVERSAL

Lee también Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Busca ser millonaria antes de los 45

Entre las obras de arte iluminadas con reflectores en la galería se encuentra un cuadro de un Cristo crucificado sobre un fondo azul, la única pieza que no está en venta en el sitio. “Lo único que yo tengo es a Dios, por eso le pido que no me abandone”, dijo Cuevas.

Con 39 años de edad, la exalcaldesa, quien suele referirse a sí misma en tercera persona, reafirmó la meta que compartió hace poco en sus redes sociales: ser millonaria a los 45 años. “Sí, lo voy a lograr porque hago las cosas con mucho amor, con mucha fe”, expresó.

Cuevas señaló que desde su infancia anheló una mejor condición económica: “Yo siempre quise tener dinero, quiero ser una mujer muy poderosa… Pues uno quiere tener de lo que carece”, recordó, al evocar un pasado austero.

No obstante, matizó que su ambición económica se basa en el deseo de ayudar a la gente: “Quiero demostrarle al mundo que no importa de dónde vengas, no importa que seas de barrio, no importa que tengas a los poderosos encima, que no tengas a tu favor a los medios de comunicación, puedes ser tan exitoso como tú quieras. Pero lo más importante, que puedes lograr tu dinero por la buena”, concluyó.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!