La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre los posibles aspirantes a la gubernatura de Michoacán, pues en el estado resuenan los nombres de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García y el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco.

“Ya le corresponde a la gente, eso ya no es un asunto de la presidenta, la gente va a tomar la mejor decisión. El pueblo de Michoacán es un pueblo trabajador, inteligente como todo el pueblo de México y tomarán la decisión que consideren pertinentes”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, se le preguntó a la mandataria si pedirá a los candidatos cuidar sus posturas para que no politicen con temas de seguridad o cercanía con la gente. A lo que la Jefa del Ejecutivo respondió:

“Ya depende de cada quien, ¿no? Nosotros estamos haciendo este trabajo por el bien del pueblo de Michoacán. Ese es el objetivo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán ha vivido pues muchos años de violencia por diferentes razones, pero sobre todo se desató mucho la violencia en el periodo de (Felipe) Calderón”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Aseguró que desde la llegada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la inseguridad ha disminuido gracias al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad y justicia, así como a la atención de las personas. Por lo que, corresponderá a los partidos políticos del estado, definir las candidaturas.

“Del partido que provengo, en Morena se hacen encuestas, que es una muy buena forma de que se elija un candidato o candidata para poder representar a un partido en una elección. Otros partidos pues eligen otras formas para su selección de candidato”, explicó.

