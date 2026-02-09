Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías federales y militares y cargadores, equipos tácticos, más de 40 vehículos pesados, excavadoras y motocicletas, durante un operativo de cateo en el municipio de Huixtla, informó la Fiscalía General de la República.

Una denuncia anónima alertó sobre la presencia de dentro de dos vehículos, afuera de un inmueble habilitado como gravera, sobre la carretera al Ingenio Azucarero de Huixtla en la región Soconusco de Chiapas.

En el inmueble, las fuerzas de seguridad aseguraron ocho armas largas, 104 cargadores y cuatro mil 76 cartuchos de diferentes calibres además de seis chalecos tácticos.

Los agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de peritos especializados de la institución y personal castrense aseguraron además 45 vehículos pipas, tractocamión, excavadoras y otros, así como 11 motocicletas.

La Fiscalía federal precisó que en el despliegue no hubo ; las armas y los vehículos asegurados están a disposición ministerial.

Continúa, puntualizó, la integración de la carpeta de investigación en contra de quien o quienes hayan participado en la comisión de delitos previstos y sancionados en la ley federal de armas de fuego y explosivos.

