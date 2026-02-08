Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército aseguraron armas largas y cartuchos en el municipio de Guachochi, Chihuahua durante patrullaje de vigilancia y reconocimientos.

Los uniformados incautaron: siete armas de fuego, cuatro largas y tres cortas, una ametralladora.

También un aditamento lanza granadas, dos mil 515 cartuchos, 186 dosis de una sustancia con las características propias a la cocaína, 34 cargadores, cinco granadas, dos vehículos (uno con blindaje), un millón cien mil pesos, equipo táctico, radios de comunicación y un dron.

GN y Ejército aseguran armas largas. Foto: Especial

Lee también Sheinbaum destaca resultados de Estrategia de Seguridad; aumenta incautación de fentanilo

Los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resaltó que estas actividades se realizaron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

Reafirmó la decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL