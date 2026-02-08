Más Información

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

Elementos de la(GN) y del Ejército aseguraron armas largas y cartuchos en el municipio de Guachochi,durante patrullaje de vigilancia y reconocimientos.

Los uniformados incautaron: siete armas de fuego, cuatro largas y tres cortas, una ametralladora.

También un aditamento lanza granadas, dos mil 515 cartuchos, 186 dosis de una sustancia con las características propias a la cocaína, 34 cargadores, cinco granadas, dos vehículos (uno con blindaje), un millón cien mil pesos, equipo táctico, radios de comunicación y un dron.

GN y Ejército aseguran armas largas. Foto: Especial
GN y Ejército aseguran armas largas. Foto: Especial

Lee también

Los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resaltó que estas actividades se realizaron con apego al Estado de derecho y con respeto a los , coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

Reafirmó la decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]