Artistas beneficiarios del Programa Jóvenes Creadores denunciaron la falta de pago de la mensualidad de enero a autoridades del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC).

“Nos dirigimos respetuosamente a la administración para solicitar la pronta liberación del pago correspondiente al primer mes de nuestra beca, el cual debió haberse recibido el mes pasado y que, hasta la fecha, continúa pendiente”, se lee en una carta publicada en redes sociales el 6 de febrero.

En el documento, los becarios señalan que el programa “representa una fuente fundamental de sustento” para ellos y añaden que usualmente el trabajo de los artistas se desarrolla “en condiciones económicas complejas y, en muchos casos, precarias”.

Los firmantes también cuestionaron la incongruencia del SACPC al exigir cumplimiento puntual por parte de los becarios a los compromisos y cronogramas que implica ser parte del programa, pero que la institución no responda de la misma forma:

“Nos preocupa que, mientras se demanda dicho profesionalismo por parte de las y los creadores, la institución no esté pudiendo cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades económicas adquiridas, lo cual coloca a muchos beneficiarios en una situación de incertidumbre y dificultad”.

Los becarios insistieron en que su actividad profesional representa una contribución para la vida cultural de México y que programas como el de Jóvenes Creadores y la “estabilidad mínima que ofrece”, permite que continúen su labor.

