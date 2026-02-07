Más Información

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Incendio consume 184 vehículos en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala; investigan las causas

Incendio consume 184 vehículos en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala; investigan las causas

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

Paramédicos de Seyé, Yucatán, usan caja de pizza como férula; ambulancia municipal no cuenta con equipo básico

Paramédicos de Seyé, Yucatán, usan caja de pizza como férula; ambulancia municipal no cuenta con equipo básico

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Artistas beneficiarios deldenunciaron la falta de pago de la mensualidad de enero a autoridades del (SACPC).

“Nos dirigimos respetuosamente a la administración para solicitar la pronta liberación del pago correspondiente al primer mes de nuestra beca, el cual debió haberse recibido el mes pasado y que, hasta la fecha, continúa pendiente”, se lee en una carta publicada en redes sociales el 6 de febrero.

En el documento, los becarios señalan que el programa “representa una fuente fundamental de sustento” para ellos y añaden que usualmente el trabajo de los artistas se desarrolla “en condiciones económicas complejas y, en muchos casos, precarias”.

Lee también:

Los firmantes también cuestionaron la incongruencia del SACPC al exigir cumplimiento puntual por parte de los becarios a los compromisos y cronogramas que implica ser parte del programa, pero que la institución no responda de la misma forma:

“Nos preocupa que, mientras se demanda dicho profesionalismo por parte de las y los creadores, la institución no esté pudiendo cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades económicas adquiridas, lo cual coloca a muchos beneficiarios en una situación de incertidumbre y dificultad”.

Los becarios insistieron en que su actividad profesional representa una contribución para la vida cultural de México y que programas como el de Jóvenes Creadores y la “estabilidad mínima que ofrece”, permite que continúen su labor.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]