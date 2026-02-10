México perdió 8 mil 104 empleos formales en enero pasado, llegando a más de 22.5 millones de afiliados, reveló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Al 31 de enero de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22 millones 508 mil 972 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro considerando sólo los meses de enero”, destacó.

Esta caída representa un descenso mensual de 0.04% y una caída interanual de 3%.

El dato negativo de enero contrasta con los 278 mil 697 empleos que se crearon en diciembre, pues según el instituto, en el primer mes de 2025 se registró una variación mensual negativa de 8 mil 104 puestos de trabajo, caída “explicada principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales”.

“Retrato parcial”

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas argumentan que presenta un retrato parcial porque en el país casi 55% de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que sitúa la tasa de desempleo en 2.4%, cerca del mínimo histórico.

El IMSS cerró 2025 con la creación de más de 278 mil empleos formales y 23.89 millones de trabajadores inscritos en diciembre.

El organismo también registró más de 1.02 millones de patrones, una reducción anual de 0.6%, lo que se explica “por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”.

Precisó que en enero se registraron 61 mil 264 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con salario promedio diario de 497.09 pesos. También se contabilizaron 394 mil 187 puestos asociados a trabajadores independientes, con salario promedio diario de 360 pesos.

Finalmente, el IMSS apuntó que en el sexto mes de prueba piloto obligatoria de plataformas digitales se registraron 1.34 millones de beneficiados y 139 mil superaron el umbral de ingreso neto mensual inscritos a plataformas digitales. El salario promedio diario asociado fue de 435.20 pesos.