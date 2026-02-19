Luego de que el congresista de izquierda José María Balcázar asumiera la presidencia interina de Perú, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que tome posesión para dar un pronunciamiento oficial y poder restablecer relaciones diplomáticas con el país.

“Pues vamos a esperar, el presidente que se eligió ayer es del mismo partido de Pedro Castillo. Entonces, vamos a esperar a que tome posesión, si es factible, pues restablecer las relaciones”, dijo durante la conferencia matutina de este jueves 19 de febrero.

Sobre la posible iniciativa de México para volver a entablar relaciones diplomáticas, la Mandataria contestó: “Tiene que ser de ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México”.

Crisis en el Sur: Sheinbaum, "Persona Non Grata" y ruptura con Ecuador

El 6 de noviembre pasado, el Congreso peruano declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país. Legisladores argumentaron que la Mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.

De acuerdo con el derecho internacional, la declaración de una "persona non grata" es un recurso por el cual los Estados pueden expulsar a diplomáticos de otros países si incumplen las leyes nacionales o, en su caso, interfieren en asuntos internos.

En el caso de la declaratoria contra Sheinbaum, quien no se encuentra en Perú, las implicaciones son diplomáticas y simbólicas, por lo que no hay un impacto directo en la relación comercial.

Sin embargo, constituye una muestra de repudio que se suma a la crisis que se desató por la decisión del gobierno mexicano de conceder asilo político a la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien es acusada en Perú de rebelión por la intentona golpista encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

Sobre el conflicto con Ecuador, luego de que el 5 de abril de 2024, el Gobierno de Ecuador irrumpiera en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente, Jorge Glas, Sheinbaum Pardo señaló que siguen suspendidas las relaciones con dicho país y agregó: “Le pedimos a (la Secretaría de) Relaciones Exteriores que pueda dar la información”.

