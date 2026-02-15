Más Información

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Cruz Azul vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, HOY 15 de febrero

Cruz Azul vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, HOY 15 de febrero

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

La senadora presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de garantizar accesibilidad universal, diseño incluyente y no discriminación en los servicios digitales dirigidos a personas con .

La legisladora destacó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las personas con discapacidad registran una probabilidad 2.5 veces mayor de inasistencia . Además, el 80 por ciento de los programas informáticos surge de equipos integrados solo por hombres, “situación que evidencia brechas de género y exclusión digital”.

En este contexto, la propuesta incorpora a la ley los conceptos de accesibilidad universal, ajustes razonables, de asistencia y diseño incluyente. También contempla la creación del Servicio de Relevo mediante protocolo de internet, mecanismo que permite a personas con discapacidad auditiva o de habla establecer comunicación con apoyo de intérpretes en línea.

Lee también

El proyecto establece prioridad para personas con discapacidad en por desastres y emergencias, junto con protocolos específicos de atención. Además, incluye la obligación de los concesionarios de presentar informes públicos anuales sobre cumplimiento en accesibilidad.

También fija como deber de los concesionarios la disponibilidad de catálogos de equipos accesibles, interfaces compatibles con lectores de pantalla, sistemas de texto en tiempo real, menús simplificados y materiales en braille, audio, lectura fácil y Lengua de Mexicana.

“La accesibilidad digital no constituye un privilegio, sino un derecho. Su garantía implica cerrar brechas y asegurar igualdad real en el acceso a la información y a los servicios públicos”, argumenta la senadora del PRI en su propuesta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]