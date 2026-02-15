La Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, actualmente 892 mil 639 estudiantes michoacanos son beneficiarios de los programas de becas universales Rita Cetina y Benito Juárez, así como de Jóvenes Escribiendo el Futuro, para garantizar la permanencia escolar y reducir las brechas de desigualdad.

A través de un comunicado, señaló que para el gobierno federal, mediante una inversión de 6.3 mil millones de pesos en la entidad, la educación constituye un eje estratégico para la construcción de la paz y la justicia social en Michoacán, con una visión integral que atiende la cobertura, el bienestar, la inclusión y el desarrollo comunitario.

Dijo que en 2026 la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a la educación primaria con un apoyo bimestral de mil 900 más 700 por cada hijo adicional en la familia. También las y los alumnos de primero a sexto grado recibirán un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Resaltó que por primera vez se crea la Beca Gertrudis Bocanegra, que otorgará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para transportación para más de 44 mil estudiantes de educación superior en la entidad.

Destacó que en el periodo 2026–2028, se ampliará la cobertura del Bachillerato Nacional para incorporar a 30 mil nuevos estudiantes, mediante la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas, rurales e indígenas.

Precisó que se incrementará la matrícula de educación superior en 50 mil nuevos espacios, en coordinación con instituciones como la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México, Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, la Universidad Intercultural y la apertura de cinco nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

En materia de prevención y bienestar, subrayó la implementación de jornadas comunitarias por la paz y contra las adicciones en escuelas, así como el fortalecimiento del programa "Vive saludable, vive feliz", que promueve entornos escolares sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes.

Como parte de la estrategia de innovación educativa, anunció la incorporación de 10 mil estudiantes a los cursos del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con el fin de dotar a las y los jóvenes de herramientas tecnológicas clave para su desarrollo académico y profesional.

Informó que a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se instalarán 10 centros comunitarios de alto rendimiento “México Imparable” en municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otros, los cuales fortalecerán la educación integral, el deporte y la cohesión social, consolidando a la educación como motor de paz, justicia y transformación en Michoacán.

