Bajo el argumento de un supuesto “mandato del pueblo”, se pretende justificar una reforma que no ha sido producto de un diálogo plural ni de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, condición indispensable cuando se pretende alterar las reglas que rigen la competencia democrática en el país, expresó el Frente Amplio Democrático (FAD).

En un comunicado, resaltó que las reglas del sistema electoral no pueden modificarse por imposición ni diseñarse sin acuerdos amplios, pues de ellas depende la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los procesos democráticos.

“México ha construido durante décadas un sistema electoral que ha permitido la alternancia política y la representación plural de la sociedad. Modificar ese sistema sin consensos amplios implicaría poner en riesgo avances democráticos que han costado años consolidar”, dijo.

Aseguró que el dictamen de reforma electoral que fue aprobado este martes con los votos de Morena en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, evidencia que la propuesta carece de consensos mínimos para modificar la Constitución en una materia tan sensible como el sistema electoral mexicano.

Reconoció la posición asumida por los partidos de oposición durante la votación en comisiones, quienes se pronunciaron en defensa del equilibrio democrático y de la necesidad de que cualquier reforma electoral se construya con amplios consensos.

También convocó a las y los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM a mantener esa misma consistencia en la discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados para rechazar una propuesta de modificaciones constitucionales que podría representar un retroceso para la democracia mexicana.

“La democracia constitucional se sustenta en principios como legalidad, transparencia institucional y equilibrio entre poderes. En diversos casos recientes se ha reiterado que la transparencia y el respeto al debido proceso no son concesiones de la autoridad, sino obligaciones legales que deben cumplirse plenamente”, sostuvo el FAD.

