La mayoría de los mexicanos que enfrentan problemas de endeudamiento opera al límite de su capacidad financiera y carece de ahorros para enfrentar imprevistos, de acuerdo con el reporte anual “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos”.

El estudio, elaborado por la firma Bravo, revela que 77% de los participantes vive cerca o por encima de su capacidad financiera, mientras que 85% no cuenta con un fondo de emergencia equivalente a tres meses de ingresos.

El informe, basado en encuestas digitales aplicadas a clientes de la firma a nivel nacional, identifica patrones de consumo y comportamiento financiero entre personas que han experimentado sobreendeudamiento.

Entre los hallazgos destaca que, aunque 63% de los encuestados asegura realizar un presupuesto incluso antes de caer en deudas, el monto promedio de los compromisos financieros ronda los 193 mil 198 pesos, tomando como referencia el perfil del deudor observado en 2025.

La falta de respaldo financiero es uno de los factores que agravan la situación de quienes enfrentan problemas con el crédito, lo que refleja una alta vulnerabilidad financiera frente a eventos inesperados.

Un 85% de los participantes reportó altos niveles de estrés relacionados con su situación financiera, mientras que 66% mencionó ansiedad y 53% señaló padecer insomnio. Foto: iStock

Causas y consecuencias del sobreendeudamiento entre mexicanos

Entre las principales causas que llevaron a los participantes a su situación de sobreendeudamiento se encuentran los malos hábitos financieros, mencionados por 22% de los encuestados, seguidos por la pérdida de empleo con 20% y los negocios fallidos con 16%.

El estudio también advierte que el impacto del endeudamiento va más allá de lo económico. Un 85% de los participantes reportó altos niveles de estrés relacionados con su situación financiera, mientras que 66% mencionó ansiedad y 53% señaló padecer insomnio.

En cuanto al acceso al crédito, el reporte indica que 52% de los encuestados tuvo su primer contacto con financiamiento a través de tarjetas de crédito, y 54% obtuvo ese primer producto con el objetivo de construir historial crediticio.

Sin embargo, el uso del crédito ha evolucionado con el tiempo: 39% solicitó su último producto para cubrir gastos cotidianos y 29% para pagar otras deudas.

El codirector de Bravo en México, Diego Paillés, señaló que entender el comportamiento financiero de los deudores es clave para atender el problema del sobreendeudamiento. Explicó que el análisis permite identificar las barreras que enfrentan las personas en el manejo de sus finanzas y convertirlas en oportunidades de aprendizaje que contribuyan a mejorar su bienestar económico.

Aunque 71% de los encuestados afirma conocer la diferencia entre pago mínimo y pago total en una tarjeta de crédito, 47% desconoce cuánto tiempo tardaría en liquidar su deuda si solo realiza pagos mínimos.

Educación financiera es fundamental

Durante la presentación del informe, el también codirector de Bravo en México, Javier Salmerón, subrayó que fortalecer la educación financiera es clave para que las personas puedan enfrentar imprevistos y construir una base económica más sólida.

El especialista sostuvo que la educación financiera es clave y aunque se han logrado avances, no es suficiente, ya que debe ser guiada, constante y efectiva, mientras que las autoridades, sector financiero y sociedad civil tienen una oportunidad para impulsar hábitos financieros más saludables entre la población.

