La presidenta reiteró que Estados Unidos debe trabajar para controlar el flujo de droga y armas ilegales que entran al país, luego de que el presidente Donald Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles de droga.

“No puede ser que Estados Unidos diga: ‘La responsabilidad está en México’. No, ¿y cuál es la responsabilidad de Estados Unidos? De la distribución de droga, de la fabricación de droga, del tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México y de lavado de dinero. Entonces, sí, ellos tienen una responsabilidad allá, igual que la tenemos aquí, por eso en nuestros principios le ponemos responsabilidad compartida”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de marzo, la Mandataria federal afirmó que pasando la frontera de México, en Estados Unidos se distribuye y fabrica droga y se lava dinero. Cuestionó qué pasa con todos los recursos que se obtienen de la venta de fentanilo y cocaína en las calles de ese país.

“Nosotros hacemos nuestra parte y nadie niega que tenemos que seguir trabajando y que no queremos que la droga llegue ya ni acá ni a ningún lado y que tenemos que disminuir los índices delictivos para proteger al pueblo de México es nuestro mandato también, disminuir la violencia en México”, explicó.

Recordó que durante el foro G20, la Jefa del Ejecutivo planteó que si 1% del dinero que se destina a la fabricación de armas se hicieran programas como “”, se daría empleo a 10 millones de personas.

“Ahora imagínense el 10%, el 20%... Si en vez de la industria de la guerra fuera el desarrollo pacífico, probablemente el mundo sería distinto, no habría pobreza”, afirmó esta mañana.

