Las acciones que tomó el Ejército y la Guardia Nacional contra uno de los delincuentes más buscados es una muestra de la fortaleza del Estado mexicano y de que se hace cumplir la ley en el país, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Aseguró que ese operativo para capturar a un narcotraficante, “demuestra que en nuestro país se está haciendo cumplir la ley y le abre muchas perspectivas a México, muy favorables para nuestra vida cotidiana”, en el ámbito de seguridad, economía y comercio.

Comentó que sus colegas y homólogos en Estados Unidos le “hicieron saber su reconocimiento y felicitación a la Presidenta (Claudia Sheinbaum). Entonces, creo que estamos en un muy buen momento”.

Al término del lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026 --por la cual buscan que haya mayor investigación y desarrollo de innovaciones y patentes— Ebrard pidió un minuto de silencio para honrar a los elementos del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional que perdieron la vida.

Añadió que “es un honor estar en su gobierno (de Claudia Sheinbaum) y estamos muy orgullosos de ella. De nuestro secretario de la Defensa, de Seguridad y del Ejército Mexicano. Y también aprovecho para manifestar mi solidaridad con las familias que, pues, sus familiares perdieron la vida en esta acción por detenernos a nosotros. Por eso he pedido un minuto de silencio”.

Sobre los aranceles de 15%, bajo la sección 122, que anunció la Casa Blanca -tras el fallo de la Corte estadounidense que anuló el 25% por fentanilo-, dijo que “el resumen de lo que pasó” es que “nosotros estábamos pagando 25%. O sea que, se nos baja al 15% aquello que no cumple el tratado de libre comercio”.

En otras palabras, “pagamos menos hoy, que el viernes pasado. Nos fue bien” y añadió que somos el país que más exporta y el que menos aranceles paga.

