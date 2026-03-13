Estados Unidos (EU) anunció a México que habrá más investigaciones bajo la Sección 301, que pudieran implicar la imposición de nuevos aranceles. Las averiguaciones son por dos temas: exceso de capacidad de producción y por temas de trabajo forzoso.

El jueves, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR en inglés) informó que inició investigaciones a 60 economías bajo la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974, en las que incluye a México, junto con otros socios comerciales de EU.

Al iniciarse una investigación, la USTR debe solicitar consultas con las economías cuyos actos, políticas o prácticas se investigan, algo que ya ha pedido a los gobiernos respectivos y celebrará audiencias relacionadas con estas investigaciones el próximo 28 de abril.

"Para garantizar su consideración, las personas interesadas deben presentar sus comentarios por escrito, solicitar su comparecencia en la audiencia y un resumen del testimonio, antes del 15 de abril de 2026", indicó en un comunicado.

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En el documento que envió la USTR al Federal Register para su publicación, dijo que existe un consenso internacional contra el trabajo forzoso, pero muchos gobiernos no han aplicado medidas efectivas para impedir que bienes producidos bajo estas condiciones entren a sus mercados.

Lo que de acuerdo con la Representación Comercial obligó a empresas y trabajadores estadounidenses a competir con productores extranjeros que se benefician de costos artificialmente bajos gracias al uso de trabajo forzoso.

“Vienen varias investigaciones 301”

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, dijo a EL UNIVERSAL que “vienen varias investigaciones 301” por diversos temas.

Unas estarán relacionadas “con la capacidad de producción, otras con la fuerza laboral y otras con temas digitales y de innovación, va a haber muchos países que no fueron incluidos en la primera y que pudieran estar incluidas en la segunda o en la tercera o repetirse”.

De acuerdo con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) esas investigaciones tienen que ver con una legislación comercial de 1974 en la que se analiza si existen prácticas comerciales “injustas”, “discriminatorias” o que “restringen” la participación de los productos de Estados Unidos.

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La USTR anunció que inició investigaciones contra México bajo la Sección 301 por dos temas: exceso de capacidad de producción y por temas de trabajo forzoso.

En la copia del documento que envío al Federal Register, que es la publicación oficial en la que deben aparecer las decisiones presidenciales antes de entrar en vigor, la USTR dijo que “las pruebas determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías relacionados con la falta de imponer y hacer cumplir efectivamente una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzado son irrazonables o discriminatorios y cargan o restringen el comercio estadounidense”.

“las pruebas determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías relacionados con la falta de imponer y hacer cumplir efectivamente una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzado son irrazonables o discriminatorios y cargan o restringen el comercio estadounidense”. Foto: Archivo

EU investigará a México por exceso de capacidad de producción o trabajo forzoso

Estados Unidos investigará a 16 países, incluyendo a México por supuestos daños al comercio estadounidense por exceso de capacidad de producción, de acuerdo con el comunicado que envió el pasado 11 de marzo.

En tanto que por supuestos casos de trabajo forzoso la USTR dijo que se investigará a 60 países, entre ellos México y Canadá.

De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta decisión del gobierno estadounidense de investigar bajo la Sección 301 es una manera de sustituir o reemplazar los aranceles que tuvo que eliminar tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles por fentanilo y migración que se pusieron en 2025.

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Ayer, jueves, Ebrard afirmó que la investigación por la legislación 301 “está destinada a sustituir o reemplazar o regresar al status quo que estaba antes o hasta el día en que la Suprema Corte de Estados Unidos quitó o dio por hecho que la norma de emergencia no se pueda aplicar”.

Dijo que estos anuncios buscan “un sustento jurídico en los próximos tres meses y medio, para regresar a un estadio o un punto similar al que había antes de la resolución de la Suprema Corte”.

Sin embargo, en caso de que se confirmen el 85% de las exportaciones quedará fuera de los aranceles que pudieran imponerse bajo la Sección 301.

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