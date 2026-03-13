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Un ataque israelí impactó un centro de salud en la aldea de Burj Qalaouiyah, en el distrito de Bint Jbeil, causando la muerte de 12 médicos, paramédicos y enfermeros que se encontraban de servicio, informó el Ministerio de Salud del Líbano. El balance es preliminar, ya que los equipos de rescate continúan la búsqueda de personas desaparecidas, agregó el ministerio.
El ministerio afirmó que se trataba del segundo ataque contra el sector sanitario en pocas horas, después de que otro ataque israelí contra la aldea sureña de Souaneh matara a dos paramédicos e hiriera a otros cinco al impactar contra un centro de atención médica.
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El ministerio condenó el ataque y denunció lo que calificó de violencia continuada contra los trabajadores sanitarios.
Los ataques israelíes han causado hasta el momento la muerte de 18 paramédicos entre las 773 personas que, según los informes, han fallecido en Líbano desde que se reanudaron los combates entre Hezbolá e Israel el 2 de marzo.
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cc
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