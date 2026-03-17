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La presidenta indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que dar su opinión, luego de que informó que existe una alta probabilidad de contaminación de los hechos de las cabañas de , quien fue abatido en en Tapalpa, Jalisco.

“Es la posición de la Fiscalía, ellos tienen que dar su opinión en este caso”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional.

Agregó que la fiscala “debe responder con más detalle”.

“Tiene que explicar la Fiscalía”, insistió la titular del Ejecutivo federal.

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En un comunicado, la Fiscalía General de la República detalló que diversas personas ingresaron a los inmuebles (las cabañas), lo que .

“En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí.

“Del mismo modo, no es posible establecer si los fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”, refirió la FGR.

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Destacó que existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan.

“Por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse.

“La Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones relacionadas con este caso y mantendrá informada a la opinión pública, conforme el debido proceso lo permita”, enfatizó la dependencia.

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