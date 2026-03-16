La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las familias de los elementos caídos en el operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, recibirán un apoyo económico extraordinario, no solo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), sino también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La jefa del Ejecutivo federal reveló que incluso gobiernos estatales hicieron aportaciones para apoyar a los familiares de los elementos caídos.

“Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario aparte, no solamente del ISSFAM, sino de la Comisión de Víctimas; incluso hubo entidades de la República, estados, que dieron una aportación para apoyar a las familias”.

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A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal calificó como “muy emotivo” y al mismo tiempo “muy doloroso”, el homenaje que encabezó la semana pasada en el Campo Marte para los elementos caídos en este operativo y en el que estuvieron familiares.

Destacó que muchos de los elementos fallecidos eran muy jóvenes.

“Estuvieron las familias, y abrazamos a cada uno de ellos en este momento tan difícil de pérdida; muchos de ellos muy jóvenes. Entonces muy emotivo y al mismo tiempo, pues muy doloroso.

“Jóvenes que deciden entregar la vida por los demás”, dijo.

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jc/apr