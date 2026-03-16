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Operativo contra "El Mencho": familiares de elementos caídos recibirán apoyo extraordinario; gobiernos estatales hicieron aportaciones

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La presidenta informó que las familias de los elementos caídos en el operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias , recibirán un apoyo económico extraordinario, no solo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), sino también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La jefa del Ejecutivo federal reveló que incluso gobiernos estatales hicieron aportaciones para apoyar a los familiares de los elementos caídos.

“Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario aparte, no solamente del ISSFAM, sino de la Comisión de Víctimas; incluso hubo entidades de la República, estados, que dieron una aportación para apoyar a las familias”.

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A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal calificó como “muy emotivo” y al mismo tiempo “muy doloroso”, el que encabezó la semana pasada en el Campo Marte para los elementos caídos en este operativo y en el que estuvieron familiares.

Destacó que muchos de los elementos fallecidos eran muy jóvenes.

“Estuvieron las familias, y abrazamos a cada uno de ellos en este momento tan difícil de pérdida; muchos de ellos muy jóvenes. Entonces muy emotivo y al mismo tiempo, pues muy doloroso.

“Jóvenes que deciden entregar la vida por los demás”, dijo.

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jc/apr

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