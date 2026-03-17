Autoridades federales detuvieron a Rigoberto Lara Parra de 21 años y Gustavo Alexis Mendiguchia Gutiérrez de 19 años, integrantes de la célula delictiva “Comandante R24” del Cártel de Sinaloa, facción “Mayito Flaco”.

En la carretera Mazatlán–Culiacán en Sinaloa, los uniformados les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos, realizaban recorridos de vigilancia en la zona de El Canario, detectaron una camioneta color blanco con placas de California, a la cual le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad.

Los tripulantes aceleraron la marcha y emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución que culminó en la carretera Mazatlán–Culiacán, donde la unidad se impactó contra la maleza.

Detención de dos miembros del Cártel de Sinaloa. Foto: especial

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Los uniformados detuvieron a los dos hombres, se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas y proteger a la población en Sinaloa.

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