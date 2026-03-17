Este martes se escucharon fuertes explosiones en Bagdad, la capital iraquí, informaron periodistas de la AFP, y un funcionario de seguridad reportó un ataque con dron y cohete contra la embajada de Estados Unidos.

En un restaurante de la ciudad, un testigo dijo a la AFP que observó explosiones en el cielo causadas por disparos de las defensas aéreas de la embajada que interceptaban los proyectiles.

Otro testigo vio desde su balcón fuego en la embajada, y un funcionario de seguridad reportó también un incendio que, según él, fue causado por un dron.

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