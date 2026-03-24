Washington.— El presidente Donald Trump suspendió por cinco días su ofensiva militar a infraestructura energética, tras asegurar que sostuvo conversaciones para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron hace tres semanas contra Irán; el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su país continuará los ataques contra Irán y Líbano.

El presidente estadounidense viró su tono al anunciar que Wa- shington negocia con un responsable iraní y al suspender abruptamente ataques previstos contra infraestructuras clave de la república islámica, aunque Teherán niega conversaciones.

“Toda mi vida ha sido una negociación, pero con Irán llevamos mucho tiempo negociando. ¡Y esta vez van en serio!”, afirmó el presidente estadounidense en un discurso en Memphis (sur).

Afirmó que su gobierno mantiene conversaciones con una “persona de alto nivel” no identificada, pero no con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien se cree está herido.

“Hemos eliminado el liderazgo (...) Pero estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder”, dijo Trump, quien detalló que su enviado especial Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, encabezan las conversaciones con quien describió como un individuo “respetado” y “muy razonable”, aunque advirtió que, si las conversaciones fracasan en los próximos cinco días, “seguiremos bombardeando con todas nuestras fuerzas”.

Miles de infantes de Marina estadounidenses se dirigen a Medio Oriente, en medio de especulaciones de que Trump estaría evaluando operaciones terrestres para apoderarse de activos petroleros iraníes o reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones de Trump se produjeron antes de que venciera anoche el plazo impuesto por Trump para que Irán reabriera la ruta marítima del estrecho de Ormuz o se enfrentara a que EU “aniquilara” sus centrales eléctricas.

Tras la declaración de Trump y pese a la negativa de Therán, los precios del petróleo cayeron y las bolsas se dispararon.

El precio del barril de Brent del mar del Norte se desplomó brevemente más de 14%, y su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, perdió casi 10%.

La plataforma Axios señaló a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y una de las figuras no clericales más destacadas del país, como el interlocutor de Trump. Sin embargo, Ghalibaf subrayó en X que “no hay negociaciones” en curso e insistió en que Trump busca “manipular los mercados financieros y petroleros, y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel”.

La cancillería iraní reconoció que se recibieron mensajes de “algunos países amigos que indicaban una solicitud estadounidense de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra”, pero negó que se hubieran llevado a cabo, según la agencia oficial Irna.

Por su lado, Netanyahu indicó que había hablado con Trump y reconoció que Estados Unidos cree que un acuerdo era posible, pero prometió seguir atacando a Irán y al Líbano para proteger a Israel.

“El presidente Trump cree que existe la posibilidad de aprovechar los enormes logros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del ejército estadounidense para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales”, afirmó en una declaración en video. “Al mismo tiempo, seguimos los ataques tanto en Irán como en el Líbano”, afirmó Netanyahu. Poco después, se anunció una nueva oleada de ataques contra Beirut. Al menos mil 39 personas han muerto y otras 2 mil 876 han resultado heridas en Líbano desde el inicio de las hostilidades.