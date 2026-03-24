Estados Unidos ha enviado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, reportaron el medio The New York Times y Axios.

El Times añadió, con base en dos fuentes, que no estaba claro hasta qué punto el plan, transmitido a través de Paquistán, había sido difundido entre los funcionarios iraníes ni si Irán lo aceptaría como base para las negociaciones. Tampoco estaba claro si Israel respaldaba la propuesta.

Axios añadió, según fuentes de EU e Israel, que entre los puntos hay exigencias que Estados Unidos formuló durante la última ronda de negociaciones nucleares en Ginebra.

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El enviado estadounidense Steve Witkoff informó a Trump que los iraníes acordaron varios puntos clave, entre ellos la renuncia a sus reservas de uranio altamente enriquecido, según una fuente estadounidense citada por Axios.

"Steve y Jared intentaron establecer un canal creíble para negociar con Irán, pero es demasiado pronto para saber qué sucederá y si cuentan con un canal real y viable", afirmó la fuente.

EU también dio su plan a Israel, indicó Axios. La fuente israelí añadió que "existe la preocupación de que Trump decida llegar a un acuerdo y detener la guerra incluso si sólo se cumplen algunas de sus demandas, posponiendo el resto sin una solución clara".

Según una de las fuentes, Estados Unidos comunicó a los israelíes que Irán había accedido a renunciar a su reserva de 450 kilogramos de uranio enriquecido a 60%, aceptar inspecciones y supervisión reforzadas de la ONU en sus instalaciones nucleares, limitar el alcance de sus misiles balísticos y reducir el apoyo a sus aliados.

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La parte estadounidense afirmó que Irán había accedido a suspender el enriquecimiento, pero se desconoce la duración de dicha suspensión. Tampoco está claro quién supuestamente asumió esos compromisos en nombre de Irán.

Una fuente indicó que Witkoff y Kushner hablaban directamente con Trump, y que pocos más estaban al tanto. Axios dijo que según dos funcionarios israelíes añadieron que uno de los países mediadores propuso un alto el fuego temporal para permitir negociaciones detalladas, pero la administración Trump prefiere negociar bajo fuego por ahora para mantener su influencia.

Funcionarios estadounidenses e israelíes se preparan para otras dos o tres semanas de guerra, independientemente de si se celebran o no conversaciones, indicó Axios.

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