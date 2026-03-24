Más Información

"Vámonos a casa, hijo", Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo; Fiscalía confirma identidad

"Vámonos a casa, hijo", Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo; Fiscalía confirma identidad

Plan B electoral avanza en Comisiones del Senado; Morena y Partido Verde lo avala sin el PT

Plan B electoral avanza en Comisiones del Senado; Morena y Partido Verde lo avala sin el PT

Hallan delfín muerto en playas de Alvarado, Veracruz; hecho ocurre en medio de alertas de organizaciones tras derrame de hidrocarburo

Hallan delfín muerto en playas de Alvarado, Veracruz; hecho ocurre en medio de alertas de organizaciones tras derrame de hidrocarburo

Videos muestran a adolescente armado con rifle AR-15 antes de ataque en Michoacán; Fiscalía analiza los videos

Videos muestran a adolescente armado con rifle AR-15 antes de ataque en Michoacán; Fiscalía analiza los videos

De México 70 a 2026: La impresionante colección de álbumes de los Mundiales

De México 70 a 2026: La impresionante colección de álbumes de los Mundiales

Eliminación de “pensiones doradas” avanza en San Lázaro; jubilaciones de servidores no deberán rebasar los 70 mil pesos

Eliminación de “pensiones doradas” avanza en San Lázaro; jubilaciones de servidores no deberán rebasar los 70 mil pesos

Senador exhibe "estampita" de AMLO y Sheinbaum en votación del Plan B; "medicina" para la oposición, dice

Senador exhibe "estampita" de AMLO y Sheinbaum en votación del Plan B; "medicina" para la oposición, dice

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California por caso Next Energy; enfrenta cargos por abuso y peculado

Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California por caso Next Energy; enfrenta cargos por abuso y peculado

Joven cae de cuarto piso junto con tanque estacionario en alcaldía Benito Juárez; realizaba labores de mantenimiento

Joven cae de cuarto piso junto con tanque estacionario en alcaldía Benito Juárez; realizaba labores de mantenimiento

Confirman que no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para México contra Portugal

Confirman que no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para México contra Portugal

Estados Unidos ha enviado a un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, reportaron el medio The New York Times y Axios.

El Times añadió, con base en dos fuentes, que no estaba claro hasta qué punto el plan, transmitido a través de Paquistán, había sido difundido entre los funcionarios iraníes ni si Irán lo aceptaría como base para las negociaciones. Tampoco estaba claro si respaldaba la propuesta.

Axios añadió, según fuentes de EU e Israel, que entre los puntos hay exigencias que Estados Unidos formuló durante la última ronda de negociaciones nucleares en Ginebra.

Lee también

El enviado estadounidense Steve Witkoff informó a Trump que los iraníes acordaron varios puntos clave, entre ellos la renuncia a sus reservas de uranio altamente enriquecido, según una fuente estadounidense citada por Axios.

"Steve y Jared intentaron establecer un canal creíble para negociar con Irán, pero es demasiado pronto para saber qué sucederá y si cuentan con un canal real y viable", afirmó la fuente.

EU también dio su plan a Israel, indicó Axios. La fuente israelí añadió que "existe la preocupación de que Trump decida llegar a un acuerdo y detener la guerra incluso si sólo se cumplen algunas de sus demandas, posponiendo el resto sin una solución clara".

Según una de las fuentes, Estados Unidos comunicó a los israelíes que Irán había accedido a renunciar a su reserva de 450 kilogramos de uranio enriquecido a 60%, aceptar inspecciones y supervisión reforzadas de la ONU en sus instalaciones nucleares, limitar el alcance de sus misiles balísticos y reducir el apoyo a sus aliados.

Lee también

La parte estadounidense afirmó que Irán había accedido a suspender el enriquecimiento, pero se desconoce la duración de dicha suspensión. Tampoco está claro quién supuestamente asumió esos compromisos en nombre de Irán.

Una fuente indicó que Witkoff y Kushner hablaban directamente con Trump, y que pocos más estaban al tanto. Axios dijo que según dos funcionarios israelíes añadieron que uno de los países mediadores propuso un alto el fuego temporal para permitir negociaciones detalladas, pero la administración Trump prefiere negociar bajo fuego por ahora para mantener su influencia.

Funcionarios estadounidenses e israelíes se preparan para otras dos o tres semanas de guerra, independientemente de si se celebran o no conversaciones, indicó Axios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SEP confirma TODOS los días sin clases tras Semana Santa 2026: calendario completo y fechas clave. Foto: Especial / SEP

SEP confirma TODOS los días sin clases tras Semana Santa 2026: calendario completo y fechas clave

Pago IMSS abril 2026 calendario completo y cambios de última hora para pensionados. Foto: Especial / IMSS

Pago IMSS abril 2026: calendario completo y cambios de última hora para pensionados

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)

Aduanas. Foto: ChatGPT

¿Vienes a México en Semana Santa? Esta es la lista de lo que NO puedes pasar por la aduana en 2026

Verano Puma en UNAM Chicago. Foto: iStock

¡Estudia inglés en la UNAM Chicago! Fechas, costos y requisitos del curso Verano Puma 2026