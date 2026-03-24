En el conflicto en Medio Oriente que está ya en su cuarta semana, el presidente Donald Trump reveló que ha tenido conversaciones con Irán, y frenó por cinco días los ataques a infraestructura energética; sin embargo, la República Islámica aseguró que no hay conversaciones en curso, aunque sí ha recibido mensajes de intermediarios, pero indicó que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado.

Además, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dijo que su inteligencia militar (GUR) tiene "pruebas irrefutables de que los rusos continúan suministrando información de inteligencia al régimen iraní".

La guerra entre Estados Unidos e Israel, comenzó el pasado 28 de febrero con las operaciones "Furia Épica" y "Rugido de León", cuya finalidad era evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 09:34 AM Casa del cineasta Abbas Kiarostami en Teherán resulta dañada por un ataque aéreo La casa del fallecido cineasta Abbas Kiarostami en el distrito de Chizar, en Teherán, ha resultado dañada en un ataque aéreo, según denunció su hijo Ahmad Kiarostami.

"Anoche bombardearon el barrio de Chizar, donde están las casas tanto de mi madre como de mi padre. Mi madre me llamó y, con voz temblorosa y entrecortada, me dijo que estaba bien, pero esta mañana he sabido que la casa de mi padre ha resultado dañada", publicó Ahmad Kiarostami en su cuenta de Instagram.

El hijo mayor del realizador, que es además el presidente de la Fundación Kiarostami, aseguró desconocer el alcance de los daños



Mundo 09:32 AM Qatar informa que su capacidad de exportación de gas ha quedado afectada a largo plazo El gobierno de Qatar declaró la cláusula de "fuerza mayor" en los contratos de la petrolera estatal QatarEnergy y varios países -China, Corea del Sur, Italia y Bélgica- por el ataque iraní a la planta de Ras Laffan que afectará a su capacidad de exportación a largo plazo.

El ministro de Energía de Qatar y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kabi, aseguró que los ataques con misiles iraníes del pasado 18 y 19 de marzo han causado una pérdida estimada en 20 mil millones de dólares en ingresos anuales y han provocado daños que tardarán entre tres y cinco años en repararse.

"Los extensos daños a nuestras instalaciones de producción tardarán hasta cinco años en repararse y nos obligarán a declarar fuerza mayor a largo plazo", dijo el ministro.



Mundo 09:31 AM Alemania reemplaza en Atlántico Norte a un destructor británico enviado al Mediterráneo La fragata alemana Sajonia sustituirá al destructor británico HMS Dragon, que será desplazado hacia la región oriental del mar Mediterráneo, explicó el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius.

"En el marco del Grupo 1 Naval Permanente de la OTAN. Ellos trasladan el buque al Mediterráneo y nosotros sustituimos al HMS Dragon en el Grupo 1 Naval Permanente de la OTAN con nuestra fragata Sajonia", dijo Pistorius en unas declaraciones a la prensa en Singapur.

El Grupo 1 Naval Permanente es una de las fuerzas que proporcionan una presencia marítima constante a la OTAN.



Mundo 08:43 AM Trump llama a Modi por primera vez desde que empezó el conflicto en Oriente Medio El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este martes al primer ministro de India, Narendra Modi, para mantener su primera conversación telefónica tras la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, apenas horas después de su anuncio de posponer los ataques contra la infraestructura energética iraní.

"Recibí una llamada del presidente Trump y mantuve un provechoso intercambio de opiniones sobre la situación en Asia Occidental", informó el primer ministro de la India, Narendra Modi en su cuenta de X.

El primer ministro indio subrayó que garantizar la apertura, seguridad y accesibilidad del estrecho de Ormuz resulta fundamental para la estabilidad global.



Mundo 08:19 AM Israel tomará el control de una amplia zona en el sur de Líbano El ejército israelí anunció que tomará el control de una amplia zona de "seguridad" en el sur del Líbano, hasta el río Litani, a unos 30 km de la frontera, al tiempo que sigue bombardeando el resto del territorio libanés.

El anuncio retrotrae a los libaneses al año 1982, cuando en el contexto de la guerra civil, Israel invadió toda esa zona.

El ejército hebreo mantuvo aquí una zona tampón de entre 10 y 20 km de profundidad hasta su retirada completa en el año 2000 bajo la presión del movimiento proiraní Hezbolá, con el que vuelve a estar en conflicto, esta vez en el contexto de la guerra contra Irán.



Mundo 08:06 AM Irán nombra al remplazo de Alí Larijani en el máximo órgano de seguridad Irán nombró a Mohamad Baqer Zolqadr, un excomandante adjunto de los Guardianes de la Revolución, para reemplazar a Alí Larijani al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, informó este martes la televisión estatal.

Larijani, figura política emblemática y pilar de la República Islámica, dirigía el máximo órgano de seguridad de Irán hasta su muerte la semana pasada en bombardeos israelíes en Teherán, donde había desempeñado un papel muy prominente desde el comienzo de la guerra.

Bagher Zolqadr también ha ocupado altos cargos en los ministerios del Interior y de Justicia.



Mundo 08:04 AM Dirigente del Congreso Judío Mundial recomienda no viajar a España por "antisemitismo" El austríaco Ariel Muzicant, vicepresidente del Congreso Judío Mundial, han recomendado a los judíos y los ciudadanos de Israel que no viajen a España por lo que él considera es un clima de antisemitismo no visto desde la época de la Inquisición.

Muzicant acusa en un comunicado al Gobierno español de haber creado, tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza, "un clima antijudío y antiisraelí insoportable en España, como no se veía desde la Inquisición en 1492", mediante diversas "declaraciones y acciones antisemitas".

"Ayer, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, opinó que el peligro para Europa no son los misiles iraníes, sino Israel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende legalizar la estancia de cientos de miles de refugiados ilegales, en su mayoría musulmanes", señala Muzicant.



Mundo 08:02 AM Irán permite el paso de un buque tailandés por Ormuz tras coordinarlo con Omán Un buque con bandera tailandesa cruzó el estrecho de Ormuz -afectado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán- tras "una estrecha coordinación" con las autoridades del país persa y Omán, informó este martes la embajada iraní en Tailandia.

"Informamos a la población tailandesa de que, gracias a la estrecha colaboración entre nuestro país y el Sultanato de Omán, un buque tailandés ha atravesado el estrecho de Ormuz sin incidentes. Valoramos nuestra amistad y no olvidaremos a nuestros amigos", informó en X la legación diplomática iraní en Bangkok.

La República Islámica ha bloqueado este estratégico por el que transita el 20% del crudo internacional por el conflicto con Estados Unidos e Israel, pero ha anunciado que está dejando pasar a buques de países amigos.



Mundo 07:19 AM Irán e Israel continúan sus ataques entre mensajes contradictorios sobre negociaciones La capital de Irán sufrió ataques aéreos el martes, Tel Aviv y lugares en todo Medio Oriente fueron blanco de misiles y drones iraníes y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que Estados Unidos estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra.

Miles de marines adicionales de Estados Unidos estaban de camino al Golfo mientras ambas partes disparaban intensas andanadas e Irán negaba que hubiera negociación alguna.



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Mundo 07:18 AM Israel celebra la expulsión del Líbano del embajador de Irán El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró este martes la decisión del Líbano de expulsar al embajador de Irán del país, en lo que calificó en un comunicado como un paso "necesario" contra la República Islámica.

"Este es un paso justificado y necesario contra el Estado responsable de violar la soberanía del Líbano, ocuparlo indirectamente a través de Hezbolá y arrastrarlo a la guerra", escribió Saar en la red social X.





Mundo 07:18 AM España pide a EU que vuelva a la negociación para acabar con la guerra en Irán El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió este martes a Estados Unidos que convierta en permanente la suspensión de sus ataques sobre infraestructuras energéticas iraníes y que regrese a la mesa de negociación para poner fin a la guerra en ese país.

En una rueda de prensa en Madrid, Albares valoró el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los ataques sobre infraestructuras energéticas de Irán.





Mundo 07:17 AM Filipinas se declara en "emergencia energética" por la guerra en Medio Oriente El presidente filipino, Ferdinand Marcos, declaró el estado de "emergencia energética nacional" el martes, por los riesgos relacionados con el suministro de carburante y la estabilidad energética a causa de la guerra en Medio Oriente.

"Se declara el estadio de emergencia energética nacional a causa del actual conflicto en Medio Oriente, y el peligro inminente que plantea para la disponibilidad y estabilidad del suministro de energía en el país", señaló Marcos en una orden ejecutiva



Mundo 07:55 AM Marco Rubio hablará de la guerra de Irán con ministros del G7 en Francia El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se reunirá el viernes en Francia con sus pares del G7 para abordar la guerra en Irán, anunció el Departamento de Estado.

El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Irán -algo que Teherán niega- y dejó en suspenso por algunos días su amenaza de atacar la producción eléctrica del país.

En su primer viaje al extranjero desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva el 28 de febrero, Rubio tratará cuestiones que incluyen "la situación en Medio Oriente", declaró el martes el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott.



Mundo 07:57 AM Mueren 15 combatientes de milicias proiraníes de Irak en un ataque aéreo atribuido a EU Quince combatientes de las milicias iraquíes proiraníes "Fuerzas de Movilización Popular" (FMP), incluido un importante comandante, murieron en un "ataque aéreo estadounidense" en la región de Al Anbar, en el oeste de Irak, afirmó esa formación chií.

En sendos comunicados, las milicias informaron del "martirio" del "comandante de (sus) operaciones en Al Anbar", que identificaron como Saad Dawai, "en un traicionero ataque estadounidense contra el cuartel general de las operaciones" del grupo, y aseguró que junto a él murieron otros "14 heroicos combatientes".

La formación también difundió los nombres de los 14 combatientes en un comunicado por separado, reproducido por la agencia de noticias oficial iraquí, INA.



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