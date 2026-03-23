Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, dijo este lunes que su inteligencia militar (GUR) tiene "pruebas irrefutables de que los rusos continúan suministrando información de inteligencia al régimen iraní".

"Rusia está utilizando sus propias señales de inteligencia y sus capacidades de inteligencia electrónica, así como parte de la información que obtiene mediante la cooperación con sus socios en Medio Oriente", afirmó Zelensky tras recibir un informe del jefe del GUR, Oleg Ivashchenko.

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Según informaciones publicadas por el diario estadounidense 'The New York Times' a principios de mes, Rusia ha puesto a disposición de Irán información de inteligencia para que Teherán pueda atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

Zelensky también ha asegurado tener información de que Rusia está asistiendo a los iraníes en la fabricación de drones que han sido utilizados contra terceros países en el marco de sus bombardeos.

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