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Teherán. El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este lunes que ha recibido mensajes a través de intermediarios de en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la , pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

“En los últimos días, se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei.

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