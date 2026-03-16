Teherán/Washington.— Irán amenazó ayer con extender la guerra en Medio Oriente si intervienen otros países, mientras en Estados Unidos Donald Trump presionaba a los Estados miembros de la OTAN para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz; de lo contrario, dijo, enfrentarán un futuro “muy malo”.

Alegando que el paraguas de seguridad estadounidense en la región “atrae problemas en lugar de disuadirlos”, el canciller iraní Abás Araqchi instó en X a los países vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros”. En declaraciones al medio Al Araby Al Jadid, señaló que “esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá”.

Además, llamó a los demás países a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada” y aseguró que tiene “muchas pruebas” de que las bases estadounidenses de Medio Oriente se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

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Ayer mismo Irán atacó con drones la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, donde destruyó un avión pilotado a distancia perteneciente a Italia, pero no causó víctimas, indicó el ejército italiano. El canciller italiano, Antonio Tajani, intentó restarle importancia al ataque —el segundo contra una base italiana en Medio Oriente esta semana— y recalcó: “Nosotros no estamos en guerra con nadie”.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) amenazó también con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que “lo perseguirá sin descanso” para lograrlo.

El premier israelí publicó en X un video en el que se le ve pidiendo café, con la idea de desmentir versiones iraníes que lo daban por muerto.

En el video, su asistente le pregunta directamente sobre las especulaciones que en la última semana se han difundido en internet sobre su asesinato, y Netanyahu responde: “Me apasiona el café (...) Me apasiona mi gente”.

Fuerzas de seguridad iraquíes y residentes locales se reúnen en el lugar donde cayó un misil en una aldea rural en la zona de Siyahi. Foto: Karar Jabbar / AFP

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Trump lanzó un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Su bloqueo por parte de Teherán hizo que el precio del petróleo se disparara en los últimos días.

“Malestar pasajero”

Ante la preocupación que genera la escalada del petróleo, que cerró por encima de los 100 dólares el viernes, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz es un “malestar pasajero. Es cierto que atravesamos este periodo de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares”, dijo Wright a ABC News.

En todo caso, Trump elevó la presión sobre los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al advertir que enfrentan un futuro “muy malo” si no ayudan a abrir el estrecho. En una breve entrevista con The Financial Times, afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz.

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“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa [a la petición estadounidense], creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, señaló. También dijo estar “en contacto” con Irán, pero mostró dudas de que el régimen esté preparado para llevar a cabo negociaciones serias que pongan fin a la guerra.

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