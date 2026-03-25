Washington/ Jerusalén.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que ganó la guerra en Medio Oriente, mientras medios reportaron que hay negociaciones en curso con Teherán, que incluyen un plan de 15 puntos y Paquistán sería el mediador.

Trump declaró ayer en la Oficina Oval, en la Casa Blanca: “Creo que vamos a poner fin [a la guerra]”, añadió. “No me gusta decir esto, pero ganamos ésta. Esta guerra ha sido ganada (...) Las únicas a los que les gusta que continúe es a las fake news”, añadió.

Agregó que Teherán tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo. “Estamos en negociaciones en este momento”, dijo Trump.

“No van a tener armas nucleares. De eso estamos hablando. No quiero adelantarme, pero ellos acordaron que nunca tendrán armas nucleares. Han accedido a eso”, aseguró el mandatario.

Lee también México y EU avanzan en diálogo sobre el T-MEC; Ebrard ve voluntad para preservar el tratado

El vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, están involucrados en esas conversaciones, explicó.

Mientras, medios como The New York Times, Axios y Canal 12 reportaron que EU envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. El Times añadió, con base en dos fuentes, que no estaba claro hasta qué punto el plan, transmitido a través de Paquistán, había sido difundido entre los funcionarios iraníes ni si Irán lo aceptaría como base para las negociaciones.

Tampoco estaba claro si Israel respaldaba la propuesta. Axios añadió, según fuentes de EU e Israel, que entre los puntos hay exigencias que Washington formuló durante la última ronda de negociaciones nucleares en Ginebra.

Lee también Minnesota demanda al Gobierno de Donald Trump; exige pruebas por muertes a manos del ICE

El enviado estadounidense Steve Witkoff informó a Trump que los iraníes acordaron varios puntos clave, entre ellos la renuncia a sus reservas de uranio altamente enriquecido, según una fuente estadounidense citada por Axios.

El Canal 12 agregó que Irán incluso podría permitir de nuevo el paso sin restricciones por el estrecho de Ormuz. En retribución, se levantarían todas las sanciones contra Irán, según el reporte de la cadena israelí.

Irán también recibiría asistencia en el desarrollo de energía nuclear civil en el sitio de Bushehr, que Teherán denunció ayer que fue atacado por Israel.

Lee también ¿Negociaciones entre Irán y Estados Unidos? Unos apuntes al respecto

También ayer Trump dijo que Irán entregó un “regalo muy grande” relacionado con el petróleo y el gas, sin ofrecer detalles.

Ese “regalo” es una prueba de la predisposición de la nueva dirigencia iraní a llegar a un acuerdo, aseguró Trump.

Teherán ha negado ser parte de cualquier conversación para poner fin a la guerra.

“Hicieron algo que, en realidad, fue asombroso. Nos dieron un regalo y el regalo llegó. Y fue un regalo muy grande, por un valor enorme de dinero”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Eso significó una cosa para mí: estamos tratando con la gente adecuada”, insistió el mandatario.

Durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurara el cargo, Trump se mostró convencido, en declaraciones a los medios, de que Irán va “alcanzar un acuerdo”. Cuando se le preguntó si el regalo estaba relacionado con su exigencia de que Irán reabriera el estrecho de Ormuz al tráfico de petróleo, Trump respondió: “Sí, estaba relacionado con el flujo y con el estrecho”. Declaró que el “regalo” no estaba relacionado con el programa nuclear de la República Islámica.